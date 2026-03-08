  1. Clients Privés
«Pas de guerre, pas de patriarcat» Journée internationale des droits des femmes : plus de 1000 personnes défilent à Berne

ATS

8.3.2026 - 16:20

Plus d'un millier de personnes ont participé dimanche à Berne à une manifestation non autorisée à l'occasion de la Journée internationale des droits des femmes. Elles se sont élevées «contre la violence patriarcale, le fascisme et la montée de l'extrême droite».

Plus d'un millier de participants se sont élevés contre la violence patriarcale, le fascisme et la montée de l'extrême droite à l'occasion de la Journée des droits des femmes à Berne.
ATS

Keystone-SDA

08.03.2026, 16:20

08.03.2026, 16:24

Les participants se sont rassemblés sur la place de la gare, puis ont défilé dans le centre-ville, a constaté un journaliste de l'agence de presse Keystone-ATS. Les manifestants scandaient des slogans tels que «Pas de guerre, pas de patriarcat» et «Contre les banques et les sexistes».

À l'occasion de la «journée de lutte queer-féministe», un collectif inconnu a appelé à une «manifestation combative». Leur résistance visait notamment les frontières entre les sexes, la violence patriarcale.

ZurichPrès de 1000 femmes manifestent: dégâts matériels

Selon l'appel, la manifestation était ouverte à tous les genres. L'objectif était de rendre le lieu sûr et accessible à tous. Au début du rassemblement, ils ont rendu hommage aux 29 victimes de féminicides en Suisse en 2025, selon leurs propres informations, par un cri de 29 secondes. «Plus de féminisme queer au lieu du fascisme – solidarité sans frontières», pouvait-on lire sur l'une des banderoles brandies.

