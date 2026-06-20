Canicule : Fermer les fenêtres? L'OFSP dit oui, un expert météo parle d'«euthanasie active»

L'Office fédéral de la santé publique recommande une règle toute simple en cas de canicule : fermer les fenêtres pendant la journée, aérer la nuit. L'expert météo Jörg Kachelmann qualifie publiquement cette mesure d'«euthanasie active».

En été, il faudrait également aérer brièvement pendant la journée (image d'illustration). KEYSTONE

Petar Marjanović Petar Marjanović

Si l’on suit la recommandation officielle suisse, il faut fermer les fenêtres pendant la journée lorsqu’il fait chaud et, dans la mesure du possible, les ombrager de l’extérieur à l’aide de stores ou de volets.

Selon l’Office fédéral de la santé publique (OFSP), il convient d’aérer la nuit et tôt le matin, lorsque la température extérieure est inférieure à la température intérieure. Si cela ne suffit pas, l’OFSP recommande d’aérer en plus par intermittence pendant la journée – c’est-à-dire d’ouvrir complètement les fenêtres pendant un court instant au lieu de simplement les entrouvrir.

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Cette recommandation agace depuis des années Jörg Kachelmann, expert météorologique suisse. Dans une chronique publiée dans le «Tages-Anzeiger» en 2019, il a calculé comment la température, l’humidité de l’air et la concentration en CO₂ évoluent au fil des heures dans une pièce fermée.

Humidité, manque d’oxygène et absence de vent

Sa conclusion : au bout d’un certain temps, la température n’augmente pratiquement plus, mais l’humidité de l’air ne cesse d’augmenter, car la sueur des occupants n’est plus évacuée. «L’arme la plus redoutable dans les décès liés à la chaleur n’est pas la température», a-t-il écrit, mais bien l’humidité, le manque d’oxygène et l’absence totale de vent.

Son conseil est donc le suivant : créer des courants d’air pendant la journée et faire fonctionner des ventilateurs, car «personne ne tombe malade à cause des courants d’air et des ventilateurs».

Dans un article en ligne, il a par la suite qualifié le conseil de «garder les fenêtres fermées» d’«euthanasie active» et a déclaré à la chaîne WDR : «Suivez votre instinct avant d’être à moitié mort. »

« Euthanasie active », écrivait Kachelmann en 2024.

Une enquête de la chaîne allemande WDR relativise les deux points de vue. La docteure Alina Herrmann, des hôpitaux universitaires de Cologne et d’Heidelberg, confirme certes que lors des vagues de chaleur, seule une petite partie des décès est directement imputable à un coup de chaleur – «pendant une vague de chaleur, très peu de décès sont dus à un coup de chaleur», la plupart des personnes décèdent d’une crise cardiaque, d’un AVC ou d’autres pathologies préexistantes.

Elle estime néanmoins qu’il est judicieux de fermer les fenêtres pendant la journée quand il y a un gros écart de température entre l’intérieur et l’extérieur. Kerstin Effers, de l’association de consommateurs NRW, souligne en revanche un conflit d’objectifs : «Les jours de grande chaleur, il y a un conflit d’intérêts entre la protection contre la chaleur et la qualité de l’air intérieur.»

Si une pièce est utilisée par plusieurs personnes, il faut l’aérer de temps en temps malgré la chaleur, sinon la concentration en CO₂ augmente trop. D’après les experts interrogés, les sources de polluants comme les bougies, les cigarettes ou les résidus toxiques qui se dégagent dans la maison justifient aussi une aération régulière, quelle que soit la température extérieure.