Fermeture partielle de la rue de Carouge dès le 7 avril

En Ville de Genève, la rue de Carouge sera fermée au trafic individuel entre le rond-point de Plainpalais et la rue Jean-Violette dès le 7 avril pour travaux. A terme, la rue sera piétonnisée et végétalisée jusqu'à la place des Augustins (archives). ATS

Ce tronçon sera fermé jusqu'en février 2026, ont informé les trois maîtres d'ouvrage, à savoir la Ville de Genève, les Services industriels de Genève et les Transports publics genevois. Les travaux concerneront surtout le côté impair de la chaussée. Les trottoirs resteront ouverts, et l'accès aux bâtiments et commerces sera maintenu.

Le trafic individuel sera dévié, tandis que les transports publics circuleront jusqu'à l'été. Les trams seront ensuite remplacés par des navettes, afin de permettre les travaux sur le site du tram. La Ville de Genève, les SIG et les TPG précisent qu'ils travaillent de manière concertée et coordonnée pour mutualiser les coûts et optimiser la durée du chantier.

Lors de la seconde étape du chantier, de mars 2026 à août 2027, la rue de Carouge sera fermée jusqu'à la place des Augustins. La Ville de Genève va la piétonniser et la végétaliser afin de la rendre plus conviviale, d'améliorer les déplacements doux et de lutter contre les îlots de chaleur, rappelle-t-elle.