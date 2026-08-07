Une semaine après Zermatt, Saas-Fee (VS) annonce la fermeture temporaire de son domaine skiable d'été en raison des températures trop élevées. Le domaine fermera dès lundi et jusqu'à nouvel ordre.

«Il n'est plus possible, dans les conditions actuelles, de garantir la qualité et la sécurité requises pour les pistes et les infrastructures glaciaires», annonce la station (image d'illustration).

«Malgré d'importants travaux de préparation, il n'est plus possible, dans les conditions actuelles, de garantir la qualité et la sécurité requises pour les pistes et les infrastructures glaciaires», annonce la station sur son site internet.

Elle évoque «des températures élevées persistantes et des changements qui en découlent au niveau de l'enneigement et de l'état des glaciers.»

Il y a une semaine, c'est Zermatt qui avait annoncé suspendre le ski d'été sur le versant valaisan du Cervin, là aussi en raison des températures. Certaines pistes d'entraînement restent toutefois accessibles pour des équipes de Swiss-Ski.