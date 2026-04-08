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Grisons Feu de forêt maîtrisé à Brusio avec l'aide d'hélicoptères

ATS

8.4.2026 - 18:58

La mobilisation de plusieurs hélicoptères a permis de maîtriser, mercredi matin, l'incendie de forêt qui s'est déclaré mardi sur les hauts de Brusio (GR), dans le Val Poschiavo. L'armée suisse et deux compagnies de transport en hélicoptère y ont contribué.

Keystone-SDA

08.04.2026, 18:58

08.04.2026, 18:59

Le secteur de l'incendie situé à proximité du célèbre viaduc ferroviaire circulaire de Brusio s'étend sur environ 2 km2 entre les villages de Campascio et Viano, sur le territoire de la commune de Brusio.

«Nous avons encore des foyers d'incendie récurrents qui se développent sous terre», a indiqué en fin d'après-midi Markus Walser, porte-parole de la police cantonale des Grisons à Keystone-ATS. L'incendie n'est pas encore définitivement maîtrisé, même si aucun feu apparent n'est plus visible.

Quatre hélicoptères civils ainsi que deux de l'armée suisse survolaient encore la zone afin d'arroser le sol et de circonscrire autant que possible les foyers souterrains. Les vols devaient être suspendus dans la soirée pour éviter tout risque. Ils devraient reprendre jeudi matin, selon M. Walser.

Pendant la nuit, des équipes ont été mobilisées pour surveiller la zone touchée. Il est difficile d'évaluer l'évolution de la situation qui dépend notamment du vent. Il n'y a toutefois aucun danger pour la population.

Ligne de train interrompue

Durant la matinée, les hélicoptères ont largement contribué à maîtriser l'incendie. Le trafic des Chemins de fer rhétiques (RhB) reste interrompu. Un service de bus est en place entre Poschiavo (GR) et Tirano (I).

La route cantonale menant de la vallée au village de montagne de Viano est également fermée. La localité de 60 habitants est accessible par une route forestière.

Feu légal de déchets de bois à l'origine

L'incendie a été signalé mardi peu après 15h30. Les travaux d'extinction, interrompus durant la nuit tout en surveillant l'évolution de la situation, ont repris mercredi à l'aube, indique la police grisonne. L'Office fédéral de l'aviation civile a prononcé une interdiction de survol de la région jusqu'à jeudi soir pour ne pas gêner les travaux d'extinction.

Un feu légal de déchets de bois est à l'origine de l'incendie. Le contrôle en a été perdu en raison des conditions météorologiques sèches et venteuses de ces derniers jours. Un fort dégagement de fumée couvre actuellement la vallée italophone grisonne de Poschiavo.

La police grisonne a ouvert une enquête. Une interdiction absolue de faire du feu en plein air est en vigueur depuis mercredi dans les trois vallées italophones des Grisons: le val Poschiavo, le val Mesolcina et le val Bregaglia.

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