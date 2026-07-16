Mercredi après-midi, à Innerthal, la foudre a provoqué un incendie de forêt. Vu que le terrain est très escarpé, un hélicoptère de lutte contre les incendies a aidé les pompiers à éteindre le feu.

Un hélicoptère a été mobilisé pour les opérations d'extinction.

Schwyz Feu de forêt après la chute de la foudre

Mercredi après-midi, à Innerthal, la foudre a provoqué un incendie de forêt. À cause du terrain accidenté, les pompiers ont dû être aidés par un hélicoptère de lutte contre les incendies.

Les pompiers d'Innerthal et de Vorderthal sont intervenus peu après 14h30 dans la région de Schwarzenegg, après qu'un incendie y a été signalé.

Un hélicoptère de lutte contre les incendies de la société Heli-Linth AG a été mobilisé pour les opérations d'extinction. Il a effectué une douzaine de vols pour maîtriser l'incendie de forêt.

D'après les premières conclusions de la police cantonale de Schwyz, l'incendie aurait été déclenché par un coup de foudre.

Notice sur l'IA: cet article a été traduit de l'allemand à l'aide de l'IA et adapté par notre rédaction romande.