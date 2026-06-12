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Mobilité Feu vert aux taxis autonomes de CarPostal en Suisse orientale

ATS

12.6.2026 - 11:42

Les taxis collectifs testés en Suisse orientale par CarPostal vont pouvoir circuler sans chauffeur. L'OFROU a octroyé une autorisation exceptionnelle pour leur exploitation. Ce service doit être introduit l'an prochain en terres st-galloises et appenzelloises.

Les taxis autonomes AmiGo de CarPostal circuleront dans un périmètre campagnard de 80 km2 (archives).
Les taxis autonomes AmiGo de CarPostal circuleront dans un périmètre campagnard de 80 km2 (archives).
ATS

Keystone-SDA

12.06.2026, 11:42

12.06.2026, 11:51

Depuis le 1er juin, les voitures autonomes sont testées avec chauffeur dans un périmètre campagnard de 80 km2 mal desservi par les transports publics, rappelle CarPostal vendredi. Les chauffeurs y sont autorisés à retirer leurs mains du volant. Le service régulier prévu à partir de 2027 et rendu possible grâce au feu vert de l'Office fédéral des routes (OFROU) comporte une flotte 25 voitures autonomes.

Ces véhicules baptisés «AmiGo» sont exploités en partenariat avec le constructeur chinois Apollo Go du groupe technologique Baidu. Des opérateurs surveilleront leurs trajets depuis une centrale de pilotage et pourront intervenir en cas de besoin.

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