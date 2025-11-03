  1. Clients Privés
Suisse Feu vert de l'Eglise réformée à une étude sur les abus sexuels

ATS

3.11.2025 - 16:21

L'Eglise évangélique réformée de Suisse (EERS) veut faire la lumière sur les abus sexuels en son sein. Son parlement a chargé lundi le Conseil de l'EERS de faire réaliser une enquête scientifique sur cette question.

Le Synode, le parlement de l'Eglise évangélique réformée de Suisse, est rassemblé depuis lundi au Rathaus de Berne (archives).
Le Synode, le parlement de l'Eglise évangélique réformée de Suisse, est rassemblé depuis lundi au Rathaus de Berne (archives).
ATS

Keystone-SDA

03.11.2025, 16:21

03.11.2025, 16:38

Le synode a également approuvé un plafond de dépenses de 250'000 francs pour ce projet, a indiqué le porte-parole de l'EERS, Stephan Jütte, à Keystone-ATS. L'étude devrait être présentée à la fin 2027.

En septembre 2023, une étude de l'Université de Zurich avait montré que des prêtres et des religieux catholiques avaient commis plus d'un millier d'abus sexuels en Suisse depuis le milieu du XXe siècle. Outre-Rhin, une étude avait révélé que des abus sexuels avaient également eu lieu dans l'Eglise réformée allemande.

La présidente de l'EERS Rita Famos avait alors affirmé avoir entendu parler de nombreux cas également au sein de l'Eglise réformée de Suisse.

