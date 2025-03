La reconstruction des patinoires des Mélèzes à La Chaux-de-Fonds (NE) pourra démarrer en 2026. Le Conseil général de la Métropole horlogère a voté mercredi soir trois arrêtés incluant notamment un cautionnement de 62 millions pour un investissement de 69 millions.

Le projet s'inscrit pleinement dans la dynamique positive que connaît actuellement la Métropole horlogère, estiment les autorités. ATS

Keystone-SDA ATS

Les conseillers généraux ont discuté, en séance extraordinaire à la Maison du peuple, du rapport ad hoc devant une centaine de spectateurs. Les deux autres arrêtés concernent un droit de superficie en faveur de la Fondation de droit privé d'utilité publique à créer et un crédit d'engagement de 3,5 millions au maximum pendant 30 ans pour les charges fixes, principalement la location.

«Vous avez le choix entre l'avenir et un retour en arrière», a averti le conseiller communal Thierry Brechbühler, qui porte le dossier, à destination des élus du législatif, en lien avec la vétusté de l'infrastructure. Celui-ci a parlé d'un montage financier «innovant» et d'un projet «exemplaire» énergétiquement.

Débats nourris

Parmi les partis, la gauche, majoritaire, a fait part de réserves. Le PS, avec 10 sièges sur 41, a signalé ses craintes financières, tout en relevant la nécessité de l'investissement. Le POP s'est montré plus critique, appelant à davantage d'implication privée. Les Vert-e-s ont insisté sur la durabilité et un soutien cantonal direct.

A droite, PLR et UDC se sont montrés les plus enthousiastes, le premier évoquant un lieu de rencontres et de créations de richesses. Quant au Centre, il voit dans la reconstruction l'occasion de renforcer l'attrait de la ville et du canton. Le PVL s'est inquiété des aspects techniques. L'entrée en matière n'a pas été combattue.

Le partenaire privé du projet est la Fédération neuchâteloise des entrepreneurs (FNE). La Ville de La Chaux-de-Fonds sera majoritaire dans une Fondation qui deviendra propriétaire des patinoires et sera chargée des emprunts sur les marchés financiers, de la conduite des travaux, puis de l'entretien pour une durée de 30 ans.

Ville locataire

Durant la période, la commune deviendra seule locataire et sous-louera les patinoires aux utilisateurs. Les avantages du montage financier sont principalement la maîtrise des charges fixes pour la Ville, qui seront définies contractuellement avec la Fondation, et la non-aggravation de la dette communale.

Le projet prévoit la reconstruction de la patinoire principale des Mélèzes, antre du Hockey-Club La Chaux-de-Fonds (HCC), club romand le plus titré et pensionnaire de Swiss League. L'infrastructure offrira 6521 places, dont 3850 debout, contre 5200 en tout pour l'heure. Elle inclut la couverture de la piste extérieure actuelle.

Le site proposera aussi un hébergement, de nouveaux espaces d'hospitalité (loges business et terrasse) et des surfaces pour l'administration du HCC. Le crédit d'étude, voté en mars 2021 par le Conseil général, se montait à 2,29 millions de francs. Couverte en 1969, la patinoire des Mélèzes est plus que septentenaire.

Soutien cantonal

Les enjeux énergétiques nécessitent pour leur part une attention particulière, selon les autorités. En collaboration avec le fournisseur Viteos, le projet prévoit ainsi une efficience maximale dans le domaine. L'ouverture des patinoires reconstruites doit survenir en 2029.

Mardi, le Grand Conseil neuchâtelois a accepté mardi par 74 oui, 11 non et 10 abstentions une résolution urgente de députés interpartis demandant un soutien cantonal. En l'état, le canton est favorable à un prêt à taux préférentiel d'une dizaine de millions de francs, alors que la ville souhaite un prêt de 20 millions sans intérêt.

Dans le détail, l'arrêté sur le droit de superficie a passé la rampe par 29 voix contre 10 et 1 abstention, celui sur le cautionnement par 30 voix contre 10 sans abstention, et celui sur les charges fixes par 31 voix contre 9 sans abstention.