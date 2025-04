Avancée majeure pour la transformation de la gare de Lausanne, les CFF ont reçu le 11 avril de l'Office fédéral des transports l'autorisation nécessaire leur permettant de poursuivre la construction du sous-sol de la place de la Gare. Les travaux commenceront le 5 mai prochain.

Les travaux sous la place de la gare de Lausanne vont pouvoir commencer début mai (archives). ATS

Keystone-SDA ATS

Le chantier consiste en la construction d'un nouvel espace souterrain de 60'000 m3 sous la place de la Gare, rappellent les CFF mercredi dans un communiqué. Cet espace sera entièrement aménagé pour faciliter les connexions entre les différents modes de transports publics, incluant trains, métros, bus, taxis, vélos et voitures. Il sera complété par le projet de requalification en surface de la place porté par la Ville de Lausanne.

Terrain de foot en plus

Le sous-sol donnera accès directement aux trois nouveaux passages inférieurs. Ils seront eux-mêmes reliés aux quais agrandis et allongés de la gare, facilitant les correspondances et augmentant le confort des déplacements. Il offrira une surface supplémentaire à la gare d'environ un terrain de foot (soit 5000 m2).

De là, l'accès sera direct aux artères principales de la ville de Lausanne (avenue Louis-Ruchonnet, William-Fraisse, de la Gare et la Rue du Petit-Chêne) ainsi qu'à l'une des stations vélo. Le nouvel espace souterrain accueillera, en plus des connexions améliorées, une dizaine de surfaces de commerces et services.

Comme convenu avec le canton de Vaud, un espace dans le sous-sol de la place de la Gare est prévu pour le développement des métros, notamment pour la future station du m3.

Démarrage à l'est

Les premiers travaux débuteront avec la pose d'une déviation piétonne à l'est de la place de la Gare. Elle permettra de maintenir le flux piéton entre l'avenue de la Gare et le bâtiment voyageurs malgré les palissades installées pour le chantier.

La récupération de l'emprise pour le chantier au centre-est de la place est prévue vers fin juin. Les premiers forages commenceront à l'est et à l'ouest de la place au cœur de l'été.

Parallèlement, les travaux pour la nouvelle émergence de la pointe Ruchonnet, débutés en octobre dernier, se poursuivent normalement. L'année 2025 est dédiée à la reprise en sous-œuvre du bâtiment. Il s'agit de reprendre les fondations du bâtiment pour les consolider et les prolonger afin de créer le raccordement avec le sous-sol de la place de la Gare.

Impact sur les déplacements

Ces travaux de modernisation et d'agrandissement n'impactent pas le trafic ferroviaire, l'ouverture des services et commerces ou la mobilité tl. Ainsi, toutes les correspondances sont assurées.

Cependant, le chantier peut modifier les accès et allonger les temps de parcours, avertissent les CFF qui conseillent de privilégier les cheminements souterrains, par les deux passages inférieurs. Les personnes ayant des difficultés à se déplacer ou voyageant avec des poussettes ou de grosses valises sont invitées à emprunter le passage inférieur est (côté Vevey) qui sera toujours accessible sans obstacle pendant tout le chantier.

L'ouverture complète au public de l'ensemble du sous-sol de la place de la Gare reste prévue pour 2034 avec un investissement d'environ 170 millions de francs. Une étape d'ouverture partielle est envisagée à l'horizon 2032, notamment avec l'accès par la pointe de Ruchonnet.

Station vélo déplacée

Dans un communiqué, la Ville de Lausanne salue cette «étape importante». Et annonce s'être cordonnée avec les CFF pour garantir une bonne accessibilité et une offre en stationnement adéquate pour tous les modes de transports pendant les travaux.

Et de préciser que l'aménagement d'une déviation entre le bâtiment voyageurs et l’avenue de la Gare demande de déplacer les 120 places de stationnement vélo sises à l’est de la Place. Elles seront replacées sur le bas de l’avenue du Petit-Chêne et le haut de l’avenue William-Fraisse

Pour les autres modes de mobilité (dépose-minute, arrêts de bus, taxis, personnes à mobilité réduite, motos, livraisons, cars hôteliers ou de tourisme), rien ne change. Un site dédié indique toutes les possibilités d’accès et de stationnement au nord et au sud de la gare.

Nouveau calendrier

Pour mémoire, le chantier de la gare de Lausanne a démarré en 2021. Deux ans plus tard, le projet avait dû être complètement revu pour mieux tenir compte de l'évolution du nombre de voyageurs, mais aussi pour régler des questions de statique du site. Un nouveau calendrier avait alors été élaboré, prévoyant une mise en service à l'horizon 2037, une échéance toujours d'actualité aujourd'hui.