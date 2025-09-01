  1. Clients Privés
  2. Business
  3. Voilà Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myCloud
  4. TV
  5. Annuaire
FR

Aperçu

L'actu foot
Highlights 

Football en direct

Live-Ticker
S'abonner à blue Sport

Ligues

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue 1

Super League

Servette FC
FC Lausanne-Sport
FC Sion

Aperçu

L'actu Sports d'hiver

Sports d'hiver en direct

Live-Ticker

Résultats et classements FIS

Ski alpin
Ski Alpin classements
Ski de fond
Ski de fond classements
Saut à ski
Saut à ski classements
Combiné

Résultats et classements IBU

Biathlon
Biathlon classements

Aperçu

L'actu hockey

Hockey sur glace en direct

Live-Ticker

Résultats et tableau

National League
Swiss League
NHL

Aperçu

L'actu tennis

Live-Tennis

Live-Ticker

Tournois

ATP
WTA
Tous les tournois du Grand Slam

Résultats

Classement mondial atp
Classement mondial WTA

Aperçu

L'actu F1-Moto

Live Motorsport

Live-Ticker

Courses et classements

Formule 1
Classement des pilotes
Moto GP
Classement des pilotes

Aperçu

Autres Sport

Sport en direct

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Meteo
  1. Infos
  2. Suisse
  3. International
  4. Faits divers
  5. Culture
  6. Techno
  7. Sciences & Technique
  8. Economie
  1. 24h d'info
  1. Sport
  2. Live & Résultats
  3. Foot
  4. Highlights
  5. Champions League
  6. Sports d'hiver
  7. Hockey
  8. Tennis
  9. Autres
  10. Sport TV
  1. Foot
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  1. Entertainment
  2. People
  3. Mode - Santé - Voyage
  4. Actu TV & Ciné
  5. Musique & festivals
  6. blue Zoom
  1. Games
  2. Mots croisés
  3. Sudoku
  4. Plus de jeux
  1. Météo
  1. Vidéos
  1. Chercher
Services Swisscom
  1. Annuaire
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myCloud
Langue
  1. Français
  2. Deutsch
  3. Italiano
  4. English

Tribunal fédéral Feu vert pour un lotissement de 16 immeubles à Epalinges

ATS

1.9.2025 - 11:35

Le Tribunal fédéral rejette le recours déposé par les opposants à un lotissement de 16 immeubles prévu sur le territoire de la commune d'Epalinges (VD). Les conditions d'un contrôle incident de la planification lié à un prétendu surdimensionnement de la zone à bâtir ne sont pas réalisées.

Les opposants à un lotissement de 16 immeubles à Epalinges (VD) ont été déboutés par le Tribunal fédéral. (archives)
Les opposants à un lotissement de 16 immeubles à Epalinges (VD) ont été déboutés par le Tribunal fédéral. (archives)
ATS

Keystone-SDA

01.09.2025, 11:35

Le projet comprend 16 immeubles totalisant 129 logements, un parking souterrain et des places extérieures sur une parcelle située au nord du noyau historique d'Epalinges. Ce terrain est régi par le plan de quartier (PdQ) «La Possession/Bois de Ban» qui a été contesté en vain jusque devant le Tribunal fédéral en 2020.

Après l'octroi du permis de construire en 2023, l'association «Stop au bétonnage excessif d'Epalinges (SABEE) et 31 particuliers ont à nouveau saisi le Tribunal fédéral. Invoquant un surdimensionnement de la zone à bâtir, ils ont demandé principalement l'annulation du permis et le réexamen de la planification.

Dans un arrêt publié lundi, le Tribunal fédéral rejette ces exigences. Le PdQ contesté est récent et il a déjà été adoubé par la 1ère Cour de droit public en 2020. En outre, les recourants n'ont pas établi formellement que la zone à bâtir serait surdimensionnée. Si tel était le cas, cette circonstance ne justifierait pas une révision de la planification qui, par nature, repose sur des prévisions et recèle une part d'imprécision. (arrêt 1C_394/2024 du 24 juillet 2024)

Les plus lus

Un alpiniste s'insurge: «J'ai vu une femme en soutien-gorge à 2700 mètres!»
En baskets Dior, Christian Constantin se déchire les ischios des deux jambes !
Robin Fournier, l’amateur valaisan qui rivalise avec les pros de l’UTMB
L'avion de von der Leyen victime d'un brouillage GPS – la Russie soupçonnée
Carnet noir: un grand homme du sport suisse nous a quittés
«Contre Björn Borg, le bruit des avions était insupportable»