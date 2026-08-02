Le sauvetage de St-Prex (VD) a dû intervenir samedi soir après qu'une partie de la barge utilisée comme plateforme de lancement des feux d'artifice du 1er août ait pris feu. L'incident a été rapidement maîtrisé, sans faire de dégâts ni de blessés.

«Il n'y a eu aucune mise en danger» Saint-Prex: la barge de lancement des feux d’artifice s'est embrasée

Seul le coffrage de protection a pris feu, a précisé à Keystone-ATS le président du sauvetage de St-Prex Giovanni Luca Di Fronzo, revenant sur une vidéo publiée par 20 Minutes dans la nuit de samedi à dimanche. Ce coffrage, placé sur l'embarcation «comme une énorme planche» permet de protéger la structure et résiste à la chaleur pendant près de 30 minutes, a-t-il encore expliqué.

Mobilisé en amont pour la surveillance, le bateau de sauvetage se trouvait déjà sur le lac lorsqu'il est intervenu peu avant le bouquet final en fin de soirée. Il a permis de sécuriser la barge, de maîtriser le départ de flammes et de mettre en sécurité l'équipage rapidement.

Egalement contactés par Keystone-ATS, la Police cantonale et les sapeurs-pompiers vaudois ont indiqué ne pas être intervenus à Saint-Prex ou ailleurs pour des incidents similaires.

«Un non-événement»

«Il n'y a eu aucune mise en danger», c'est «un non-événement», a rassuré Giovanni Luca Di Fronzo, admettant toutefois que les «flammes font un peu d'effet». La vidéo publiée par 20 Minutes montre en effet la plateforme en flammes sur le lac, alors qu'une salve spontanée de feux et de détonations retentit.

Seul le coffrage de la structure devra être remplacé, a ajouté le président du sauvetage de St-Prex, qui a aussi rappelé que les engins pyrotechniques utilisés sont «faits pour qu'ils n'arrivent pas sur terre.»

Pour mémoire, en raison de la sécheresse persistante et d'un risque d'incendie très élevé, l'Etat de Vaud comme la plupart des cantons avait interdit les feux en plein air ainsi que l'utilisation et la vente de feux d'artifice à l'occasion de la Fête nationale. Seule exception: les feux tirés à partir d'un plan d'eau.