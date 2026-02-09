En collaboration avec son voisin bernois, le canton du Valais a dispensé, jeudi et vendredi, deux journées de formation sur la lutte contre les feux de forêt. Elle a réuni 32 sapeurs-pompiers bernois à Eyholz, près de Viège.

Trente-deux pompiers bernois ont participé à Eyholz à deux journées de formation sur la lutte contre les incendies de forêt.

32 pompiers formés Le Valais partage son expertise des feux de forêt avec Berne

C'est la troisième fois cette année qu'un tel cours est organisé. Il vise à «renforcer les compétences des forces d'intervention, partager les expériences acquises sur le terrain et consolider la collaboration intercantonale face à un risque appelé à gagner en importance», indique l'Etat du Valais dans un communiqué.

Ces deux journées ont été organisées par l'assurance immobilière Berne (AIB) et le canton du Valais. Plusieurs ateliers thématiques ont été proposés, ainsi qu'un exercice pratique. Celui-ci visait à reproduire les conditions réelles d'un incendie de forêt.

Toutefois, en raison de l'interdiction actuelle de faire du feu, cet exercice s'est déroulé sans foyer réel, précise le communiqué. Les différents moyens d'intervention, dont un hélicoptère, ont, eux, bien été utilisés.

Certification

Le Valais rappelle qu'il est le premier canton certifié par la coordination suisse des sapeurs-pompiers «pour dispenser la nouvelle doctrine nationale de lutte contre les feux de forêt.»

Le Valais a ainsi déjà formé plus de 400 sapeurs-pompiers selon ces nouveaux standards. Et notamment en s'appuyant sur l'expérience emmagasinée lors des dernières années, avec les incendies de Bitsch, Viège, Arbaz ou encore Loèche.

Les autorités valaisannes rappellent que la lutte contre les feux de forêt repose sur «une étroite collaboration cantonale et intercantonale» entre différents acteurs, pompiers mais aussi gardes forestiers, sociétés d'hélicoptères, protection civile, états-majors communaux et armée.

Equipements

«Au-delà de l'acquisition de compétences techniques, cette formation a permis de renforcer les liens entre les partenaires et de favoriser une culture commune d'intervention», poursuit le communiqué.

Outre le développement de son dispositif de lutte contre les incendies, le canton du Valais précise qu'il continue d'acquérir de nouveaux équipements spécialisés (remorques feux de forêts, robots, drones, bassin mobile et divers autres véhicules).