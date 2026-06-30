Des feux d'artifice au matériel de guerre : le 29 novembre, pas moins de quatre projets fédéraux seront soumis au vote.

Fin novembre, la Suisse s'apprête à vivre un dimanche de votation chargé. Quatre projets fédéraux seront soumis au vote, parmi lesquels figurent l'augmentation de la TVA destinée à financer l'AVS et l'assouplissement des restrictions relatives à l'exportation et à la réexportation de matériel de guerre.

Au cours de la session d’été, après de longues discussions, le Parlement a décidé d’augmenter le taux normal de la TVA de 0,4 point de pourcentage et le taux spécial applicable au secteur hôtelier de 0,2 point de pourcentage, et ce pour une durée indéterminée, afin de financer la 13e rente AVS. Le taux réduit applicable aux biens de consommation courante n’est pas concerné.

Modification constitutionnelle pour une hausse de la TVA

Pour cela, la Constitution fédérale doit être modifiée. Pour que la TVA puisse être augmentée, il faut non seulement que la majorité des votants se prononce en faveur de cette mesure, mais aussi que la majorité des cantons l'approuve. Il est toutefois certain que la « treizième » sera versée pour la première fois en décembre.

Le Parlement a adopté en décembre 2025 l’assouplissement de la loi sur le matériel de guerre concernant l’exportation et la réexportation d’armes. Les partis bourgeois ont imposé leur point de vue en exigeant que l’on tienne compte des intérêts de l’industrie suisse de l’armement. La gauche a réussi à recueillir suffisamment de signatures pour lancer un référendum.

Ces décisions avaient été déclenchées par des demandes émanant d’États membres de l’UE qui souhaitaient transférer du matériel d’armement suisse dans le contexte de l’attaque russe contre l’Ukraine. Le Conseil fédéral a rejeté ces demandes en invoquant l’interdiction en vigueur de livrer des pays impliqués dans des conflits.

Restrictions sur les feux d’artifice bruyants

Deux initiatives populaires seront également soumises au vote le 29 novembre, comme l’a annoncé mardi la Chancellerie fédérale. L’une d’elles est l’initiative sur les feux d’artifice, qui exige des restrictions importantes concernant la vente et l’utilisation de feux d’artifice bruyants. Le Conseil fédéral et le Parlement recommandent de voter «non».

Une contre-proposition à ce sujet a échoué au Parlement. Il était prévu, par le biais de modifications de la loi sur les explosifs, d’interdire l’allumage de pétards sur l’ensemble du territoire. De plus, seuls les feux d’artifice non dangereux – et uniquement en petites quantités – auraient pu être importés à titre personnel.

La question de la pénalisation fiscale du mariage sera à nouveau à l’ordre du jour en novembre. En effet, le vote portera également sur l’initiative populaire du centre intitulée « Oui à une fiscalité fédérale équitable pour les couples mariés – Supprimer enfin la discrimination à l’égard du mariage ». Celle-ci exige la suppression de la pénalisation fiscale du mariage au niveau fédéral.

Contre la pénalisation fiscale des couples mariés

L'initiative, dont le Conseil fédéral et le Parlement ont recommandé le rejet, va en partie à l'encontre de l'imposition individuelle, qui a été acceptée aux urnes en mars dernier avec un peu plus de 54 % de voix favorables. Elle exige que la Confédération, les cantons et les communes imposent les particuliers individuellement, quel que soit leur état civil.

L’initiative ne concerne toutefois que les impôts fédéraux directs. Elle ne propose pas pour autant une imposition individuelle, mais vise à imposer les couples mariés conjointement, comme c’est le cas aujourd’hui. Des dispositions légales doivent empêcher que les couples mariés ne soient discriminés par rapport aux couples en concubinage.