Flottille pour Gaza: les dix derniers Suisses expulsés d'Israël

Les dix derniers participants suisses à la flottille pour Gaza ont été expulsés d'Israël vers la Jordanie mardi. L'ambassade de Suisse à Amman accueille ces personnes à la frontière et organise leur hébergement et leur voyage vers la Suisse, qui aura lieu mercredi.

Neuf membres suisses de la flottille étaient déjà rentrés en Suisse dimanche. La plupart d'entre eux avaient été accueillis à l'aéroport de Genève (archives). sda

Keystone-SDA ATS

Compte tenu des circonstances, les militants sont en bonne santé, annonce mardi le Département fédéral des affaires étrangères (DFAE). Parmi les personnes encore détenues en Israël, figurait l'ancien maire de Genève Rémy Pagani.

Le DFAE indique avoir rapidement informé leurs avocats, ainsi que l'organisation Waves of Freedom, responsable de la flottille pour la Suisse. Ceux-ci vont directement informer les membres de la famille concernés. Les coûts de ces services seront facturés aux personnes concernées, conformément aux bases légales en vigueur.

Dimanche dernier, une équipe de l'ambassade de Suisse avait pu rencontrer et s'entretenir avec les dix participants suisses encore incarcérés. Ils étaient alors en «relativement en bonne santé», avait assuré le DFAE.

«Inaction» suisse critiquée

Neuf participants suisses à la flottille Global Sumud pour Gaza étaient déjà rentrés en Suisse le week-end dernier, après avoir été expulsés par avion. Au total, 19 faisaient partie des plus de 400 militants à bord de 41 navires de la flottille arraisonnée jeudi et vendredi derniers au large de Gaza par la marine israélienne.

Les militants suisses rentrés dimanche à Genève ont raconté que la flottille avait subi «une véritable attaque militaire» de la part de la marine israélienne. Ils ont aussi évoqué des conditions de détention «inhumaines», affirmant qu'ils avaient été victimes «de tortures et d'exactions».

Ils ont également dénoncé l'inaction du DFAE, qui n'aurait quasiment rien entrepris pour les aider. Le département affirme à l'inverse avoir été très actif. «Nous avons notamment rappelé aux autorités israéliennes de respecter l'obligation des droits fondamentaux des prisonniers», avait expliqué la directrice des affaires consulaires du DFAE Marianne Jenni.

«Traitements cruels»

Dans un communiqué mardi, Waves of Freedom affirme être en train de documenter les atteintes graves subies par les militants suisses, ainsi que celles dont ils ont été témoins. Ces éléments seront transmis aux autorités judiciaires compétentes en vue de l'ouverture de poursuites.

L'organisation réitère ses accusations envers le gouvernement israélien, qui aurait procédé à des attaques et des détentions «illégales» et soumis les militants à des traitements «cruels, inhumains et dégradants». Ils dénoncent notamment le fait que plusieurs personnes aient été privées de leurs traitements médicaux.

Au total, 131 membres de la flottille pour Gaza ont été expulsés d'Israël mardi, a indiqué le ministère jordanien des affaires étrangères, selon des propos relayés par la chaîne qatarie Al Jazeera. Ils proviennent de plus d'une vingtaine de pays.