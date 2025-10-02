  1. Clients Privés
«Complicité de la Suisse» Genève : une manifestation spontanée en soutien à la flottille pour Gaza

ATS

2.10.2025 - 19:01

A Genève, près de 2000 personnes se sont rassemblées jeudi pour exprimer leur solidarité avec la Palestine et la flottille pour Gaza interceptée par Israël. Cette manifestation spontanée et non autorisée bloquait le carrefour principal près de la gare.

"Free free Palestine", scandaient les manifestants réunis sur la place Lise Girardin.
"Free free Palestine", scandaient les manifestants réunis sur la place Lise Girardin.
ATS

Keystone-SDA

02.10.2025, 19:01

02.10.2025, 19:38

«Free free Palestine», scandaient les manifestants réunis sur la place Lise Girardin en fin d'après-midi. Ils ont aussi fustigé la «complicité de la Suisse».

Encadré par les forces de l'ordre, le rassemblement bloquait la circulation très dense à ces heures. Quelques motocyclistes agacés ont utilisé les trottoirs pour poursuivre leur route.

OMS. Plus de 41 000 personnes souffrent de blessures permanentes à Gaza

OMSPlus de 41 000 personnes souffrent de blessures permanentes à Gaza

A Berne, quelques centaines de personnes ont également manifesté jeudi soir en solidarité avec la flottille, en exigeant notamment qu'Israël libère les membres d'équipage arrêtés. D'autres rassemblements spontanés sont prévus ailleurs en Suisse, notamment à Bâle, Lucerne, Sion, Zurich et Lugano.

