7ème jour de colère Nouvelle journée de grève pour la fonction publique vaudoise

ATS

4.12.2025 - 11:37

Une nouvelle journée de grève de la fonction publique vaudoise a lieu jeudi pour protester contre le projet de budget 2026 et ses 305 millions de mesures d'économies. C'est la septième journée de colère des employés des services publics et parapublics depuis octobre.

Dans le canton de Vaud, de nombreux lieux de travail ont de nouveau voté des résolutions de grève, notamment dans les établissements scolaires et universitaires, ainsi que dans le domaine de la santé et du social, ici le CHUV à Lausanne.
ATS

Keystone-SDA

04.12.2025, 11:46

Sous les mots d'ordre «Contre l'austérité, on ne lâche rien!», les syndicats invitaient tous les fonctionnaires à une «grève totale» afin de protester contre les coupes budgétaires de l'Etat. De nombreux lieux de travail ont voté des résolutions de grève, notamment dans les établissements scolaires et universitaires, ainsi que dans le domaine de la santé et du social.

Après les cinq manifestations dans les rues de Lausanne depuis le 2 octobre, dont deux cette semaine devant le Grand Conseil – où les députés débattent justement du budget 2026 de l'Etat -, aucune manifestation n'était prévue jeudi en fin de journée.

Vaud. Les députés acceptent de baisser le salaire des fonctionnaires

En revanche, une assemblée générale unitaire des syndicats du personnel est prévue à 18h30 pour décider de la suite du mouvement, des mobilisations et des actions pour la semaine prochaine.

«Engager le dialogue»

Les trois syndicats de la fonction publique SSP, FSF et Sud fustigent toujours le gouvernement, «sa politique de (non-)communication» et «sa volonté de ne pas négocier». Ils reprochent aussi au Conseil d'Etat de «tenter de faire porter toute la responsabilité de ses choix politiques au Grand Conseil».

Ces organisations syndicales appellent donc le Conseil d'Etat à «engager sans délai un dialogue sérieux, seul moyen d'apaiser la situation et de répondre aux préoccupations légitimes exprimées».

Le gouvernement a présenté le 24 septembre son projet de budget 2026, qui prévoit un déficit de 331 millions de francs et 305 millions de mesures d'économies. Ces dernières comprennent notamment 165 millions de coupes dans les subventions.

Le personnel de l'Etat est, lui aussi, directement concerné avec notamment une «contribution de crise» de 0,7% du salaire brut en 2026 sur les classes salariales de 6 à 18. Cette mesure, comme toutes les autres, est combattue par les syndicats.

