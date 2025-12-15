Environ 5000 personnes ont défilé lundi soir à Lausanne pour protester contre les coupes budgétaires prévues l'an prochain dans les services publics vaudois. La mobilisation s'affiche en baisse après les concessions faites par le Conseil d'Etat.

La manifestation de la fonction publique vaudoise a réuni moins de monde lundi soir (archives). sda

Keystone-SDA ATS

Le gouvernement avait annoncé, vendredi en fin de journée, renoncer à l'une des mesures les plus décriées de son projet de budget, la baisse de 0,7% du salaire des employés de l'Etat.

«La grève et la mobilisation ont payé. C'est une victoire pour notre mouvement de lutte», a déclaré une syndicaliste, lundi soir avant le début de la manifestation. «Nous ne lâcherons rien», a toutefois ajouté un autre orateur. Et d'ajouter qu'il ne s'agissait «que d'une victoire d'étape» au vu des autres mesures d'économies prévues par le Conseil d'Etat.

Cette nouvelle manifestation a réuni environ 5000 personnes, selon des estimations concordantes de Keystone-ATS et de la police. Une participation bien inférieure aux précédents rassemblements, qui avaient attiré quelque 20'000 participants.