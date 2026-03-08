Le Parti socialiste et les Vert-e-s ont exprimé dimanche leur déception après la nette défaite dans les urnes de l'initiative pour le fond climat. Reconnaissant que le fonds n'était pas un bon instrument, la présidente du parti écologiste Lisa Mazzone presse désormais la majorité de droite à présenter des solutions.

Interrogée sur une éventuelle lassitude de la part de la population sur les votations liées au climat, Mme Mazzone reste sceptique. KEYSTONE

Keystone-SDA ATS

«Une occasion a ainsi été manquée de relever le plus grand défi de notre époque», écrivent dans un communiqué les deux partis, qui ont lancé l'initiative en 2021. Contactée par Keystone-ATS, Lisa Mazzone estime que les objectifs climatiques de la Suisse «restent les mêmes et sont largement souhaités par la population».

Le PS et les Vert-e-s s'alarment désormais des coûts qui vont peser sur les générations futures. D'après leurs calculs, le coût de l'inaction en matière de politiques atteindra jusqu'à 34 milliards de francs par an d'ici 2060. «La Suisse doit tout mettre en oeuvre pour décarboniser la mobilité et le chauffage», écrit le coprésident du PS Suisse, Cédric Wermuth.

La droite doit proposer des solutions

Face à l'échec du fond climat, socialistes et écologistes se montrent désormais offensifs face aux partis bourgeois. «La droite doit prendre ses responsabilités et présenter des solutions pour atteindre nos objectifs climatiques», souligne Lisa Mazzone.

La Genevoise affirme également que son parti ne va pas baisser les bras: elle cite notamment l'initiative sur le solaire, qui veut rendre obligatoire la pose d'une installation solaire pour toute nouvelle construction ou rénovation.

Pas de lassitude

Interrogée sur une éventuelle lassitude de la part de la population sur les votations liées au climat, Mme Mazzone reste sceptique. «On voit que les questions climatiques restent très hautes dans les derniers sondages des préoccupations de la population. On voit donc qu'ici c'était un problème d'instrument», dit-elle.

Pour la Genevoise, chaque avancée environnementale a dû s'obtenir de haute lutte et son parti va remettre l'ouvrage sur le métier.