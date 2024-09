La Suisse comptait 285'000 travailleurs culturels en 2023, ce qui représente 5,6% de la population active. La moitié occupe un emploi à temps partiel. Côté salaire, une forte disparité est à noter entre les sexes.

Dans la culture, les conditions de travail atypiques sont très répandues, écrit lundi l'Office fédéral de la statistique (OFS): 50% des personnes occupent un emploi à temps partiel (contre 38% de l'ensemble des actifs), 14% cumulent plusieurs emplois (8% dans l'économie en général) et la part des indépendants (27%) est nettement plus élevée que dans l'économie en général (14%).

Selon la définition adoptée par l'Office statistique de l'UE (Eurostat), la culture inclut aussi les médias, l'architecture, les jeux vidéo et la publicité, des domaines faisant largement appel à la créativité.

En Suisse, les travailleurs culturels à temps plein gagnaient un salaire médian de 69'600 francs en 2023, contre 72'000 dans l'économie en général.

A temps plein, les personnes qui exerçaient une profession culturelle dans le secteur culturel, telle une musicienne d'orchestre, gagnaient 90'000 francs. Quant aux personnes exerçant une profession non culturelle dans le secteur culturel, tel le comptable d'un théâtre, elles touchaient un revenu légèrement inférieur (86'500 francs).

Les travailleurs culturels qui gagnaient le plus sont ceux qui exerçaient une profession culturelle en dehors du secteur culturel (98'000 francs). Il peut s'agir par exemple d'une graphiste employée par une banque.

Hommes mieux payés

La disparité est forte entre les sexes: à temps plein, une femme gagnait l'an dernier 78'000 francs contre 98'000 francs pour un homme. Cela s'explique en partie par la position hiérarchique: comme pour les autres secteurs de l'économie, les fonctions de cadre dans la culture sont nettement plus souvent occupées par des hommes (par 37% d'entre eux, contre 22% des femmes).

Il existe également des différences selon la nationalité et le passé migratoire: en 2023, les professionnels de la culture de nationalité suisse gagnaient 92'400 francs pour un plein temps, contre 84'000 pour ceux d'autres nationalités. On note également un écart salarial entre les travailleurs culturels issus de la migration (86'000 francs) et ceux qui ne le sont pas (92'700 francs).

