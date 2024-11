Pour 36% des entreprises membres de la Chambre vaudoise du commerce et de l'industrie (CVCI), la marche des affaires est jugée «bonne à excellente», montre un sondage réalisé entre août et octobre. En revanche, elle est considérée comme «mauvaise à médiocre» par 21% des sondés.

Un sondage de la CVCI montre un dynamisme dans le secteur des services en terre vaudoise, tandis que l'industrie rencontre des difficultés (photo d'illustration). ATS

Si la situation conjoncturelle est jugée «globalement favorable», elle cache une grande disparité entre secteurs. Tandis que l'évolution demeure positive pour les services, avec notamment une progression au niveau des emplois, les entreprises industrielles souffrent. «Ce fossé sectoriel devrait rester important au vu des prévisions établies pour l'an prochain», écrit mardi la CVCI dans un communiqué.

Même si la pression sur les prix s'est «affaiblie», la situation financière des sociétés sondées «s'est globalement détériorée». Le sondage montre ainsi que près de 30% des entreprises industrielles jugent négativement leurs marges d'autofinancement. De plus, «la propension à investir dans le secteur secondaire se révèle très faible en comparaison historique, ce qui laisse augurer des difficultés quant au maintien de la compétitivité – déjà amoindrie par la force du franc – de certains pans de l'industrie», poursuit le CVCI.

En matière de salaires, les entreprises vaudoises vont «à nouveau consentir à un effort important», estime la CVCI. La hausse salariale pour l'an prochain dans les secteurs secondaire et tertiaire devrait s'élever en moyenne à 1,5%, alors que la hausse des prix est attendue à 0,7% en 2025.

Accords bilatéraux

Le sondage de la CVCI montre aussi un «large soutien» à la poursuite des échanges avec l'Union européenne (UE), alors que les discussions pour les nouveaux accords bilatéraux sont en cours. Tandis qu'un répondant sur deux emploie de la main-d'oeuvre provenant de l'UE, l'accord sur la libre circulation des personnes est considéré comme «le plus important» par les sociétés sondées.

De manière générale, pour plus de 40% des entreprises interrogées, «les accords bilatéraux III auraient un impact positif sur la marche de leurs propres affaires, alors que seules 4% perçoivent des conséquences négatives.»

Les membres de la CVCI estiment aussi, pour 75% des sondés, que la Suisse devrait renforcer ses relations commerciales avec d'autres partenaires que l'UE. Les Etats-Unis, la Chine, l'Inde et le reste de l'Asie figurent en tête des débouchés encore à développer.

L'enquête de la CVCI a été réalisée entre fin août et début octobre. Près de 25% de ses membres y ont répondu, ce qui correspond à 734 réponses (176 entreprises industrielles et 558 sociétés de services). «L'ensemble des entreprises ayant répondu occupent plus de 48'000 collaborateurs dans le canton, ce qui rend les tendances dégagées très représentatives», souligne la CVCI.

gsi, ats