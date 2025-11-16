  1. Clients Privés
Daillens Fréquentation en hausse au Salon des vins des Côtes de l'Orbe

ATS

16.11.2025 - 17:25

La 7e édition du Salon des vins des Côtes de l'Orbe a attiré quelque 750 visiteurs vendredi et samedi à Daillens. Dix-neuf vigneronnes et vignerons de cette appellation ont présenté leurs crus à la salle Jean Villard-Gilles. Représenté par deux caves, le canton de Schaffhouse était l'invité d'honneur de la manifestation.

Le concours du Verre d'Or a attiré plus d'une soixantaine de participants au Salon des Côtes de l'Orbe 2025.
Le concours du Verre d'Or a attiré plus d'une soixantaine de participants au Salon des Côtes de l'Orbe 2025.
ATS

Keystone-SDA

16.11.2025, 17:25

16.11.2025, 17:28

Avec un nombre d'entrées en augmentation d’environ 10% par rapport à 2024, la manifestation affirme une nouvelle fois son statut de rendez-vous incontournable pour les amateurs de vins et de terroir dans le Gros-de-Vaud, se réjouissent les organisateurs dimanche dans un communiqué.

Les visiteurs ont ainsi pu déguster les crus issus des 180 hectares de vignoble répartis entre Yverdon-les-Bains et Eclépens, ainsi que ceux issus du nord-est de la Suisse. Parmi les autres propositions, un marché du terroir a été animé par les artisans de la région.

Cette édition a été marquée par une dynamique particulièrement positive autour du concours du Verre d’Or, dont la participation a augmenté de 50% et qui a réuni plus de 60 concurrents lors de la dégustation à l’aveugle. Trois femmes et deux hommes ont trouvé les six cépages; deux barrages ont été nécessaires pour les départager.

Outre le Verre d’Or, l’animation chocolatée du chocolatier Onde de Choc a rencontré un vif succès. D’une valeur de plus de 800 francs et affichant un poids exact de 5172 grammes, la pièce montée représentant un pressoir, un cep de vigne et une bouteille a été remportée par Jean-François Fontannaz, de Bettens qui en a deviné le poids à seulement 13 grammes près. La prochaine édition aura lieu les 13 et 14 novembre 2026.

