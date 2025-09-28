Franc succès pour le corso fleuri de la Fête des vendanges

  1. Clients Privés
  2. Business
  3. Voilà Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Annuaire
FR

Aperçu

L'actu foot
Highlights 

Football en direct

Live-Ticker
S'abonner à blue Sport

Ligues

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue 1

Super League

Servette FC
FC Lausanne-Sport
FC Sion

Aperçu

L'actu Sports d'hiver

Sports d'hiver en direct

Live-Ticker

Résultats et classements FIS

Ski alpin
Ski Alpin classements
Ski de fond
Ski de fond classements
Saut à ski
Saut à ski classements
Combiné

Résultats et classements IBU

Biathlon
Biathlon classements

Aperçu

L'actu hockey

Hockey sur glace en direct

Live-Ticker

Résultats et tableau

National League
Swiss League
NHL

Aperçu

L'actu tennis

Live-Tennis

Live-Ticker

Tournois

ATP
WTA
Tous les tournois du Grand Slam

Résultats

Classement mondial atp
Classement mondial WTA

Aperçu

L'actu F1-Moto

Live Motorsport

Live-Ticker

Courses et classements

Formule 1
Classement des pilotes
Moto GP
Classement des pilotes

Aperçu

Autres Sport

Sport en direct

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Meteo
  1. Infos
  2. Suisse
  3. International
  4. Faits divers
  5. Culture
  6. Techno
  7. Sciences & Technique
  8. Economie
  1. 24h d'info
  1. Sport
  2. Live & Résultats
  3. Foot
  4. Highlights
  5. Champions League
  6. Sports d'hiver
  7. Hockey
  8. Tennis
  9. Autres
  10. Sport TV
  1. Foot
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  1. Entertainment
  2. People
  3. Mode - Santé - Voyage
  4. Actu TV & Ciné
  5. Musique & festivals
  6. blue Zoom
  1. Games
  2. Mots croisés
  3. Sudoku
  4. Plus de jeux
  1. Météo
  1. Vidéos
  1. Chercher
Services Swisscom
  1. Annuaire
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Langue
  1. Français
  2. Deutsch
  3. Italiano
  4. English

Neuchâtel Franc succès pour le corso fleuri de la Fête des vendanges

ATS

28.9.2025 - 18:20

Point d'orgue de la Fête des vendanges de Neuchâtel: le corso fleuri du dimanche après-midi a rencontré un franc succès. Le nombre de visiteurs a presque doublé par rapport à l'année précédente. Pas de record cependant sur la fréquentation globale.

Les organisateurs de la Fête des vendanges ont vu grand cette année pour leur traditionnel corso fleuri.
Les organisateurs de la Fête des vendanges ont vu grand cette année pour leur traditionnel corso fleuri.
ATS

Keystone-SDA

28.09.2025, 18:20

28.09.2025, 18:22

«Alors que l'année passée on a vendu entre 2400 et 2600 tickets pour les places assises, on frôle cette année les 4500 tickets», se réjouit Eric Leuba, membre de la direction de la Fête des vendanges. Le nombre de spectateurs debout est lui estimé à 50'000.

Les organisateurs ont vu grand cette année pour le traditionnel cortège du dimanche après-midi. Il a été retransmis en direct sur la RTS pour la première fois.

Sous le thème «Légendes des vignobles», le défilé était composé de 14 chars dont deux doubles de 24 mètres. Trois tableaux mêlant histoire, mythes et imagination étaient proposés. Le char de la Ville de Neuchâtel a été dessiné par l'illustrateur canadien John Howe, Neuchâtelois d'adoption.

Environ 300'000 visiteurs

Au total un demi-million de dahlias, en provenance des Pays-Bas, ont été piqués sur les chars par des bénévoles et 1000 élèves. Pas moins de 55'000 fleurs suisses ont également été utilisées, avait déclaré le responsable du corso fleuri, Yvan Flühmann, à Arcinfo.

Eric Leuba tire un bilan positif de la 98e édition de la fête, qui a démarré vendredi. Il estime le nombre de visiteurs à environ 300'000, soit comme l'année précédente. Pas de record donc à priori. Aucun accident majeur n'a eu lieu durant le week-end, selon les informations de la direction dimanche après-midi.

Les plus lus

Abolition de la valeur locative : fin d’une anomalie ou cadeau fiscal?
E-ID : il faut prendre au sérieux les craintes de la population
La Suisse accepte de justesse l'identité électronique à 50,4%
Chine: l'ancien ministre de l'Agriculture condamné à mort
Franc succès pour le corso fleuri de la Fête des vendanges
Vers un duel gauche-droite pour un deuxième tour incertain