Les frappes israéliennes sur le Liban mercredi, les plus violentes depuis le début de la guerre début mars, ont fait «des dizaines de morts et des centaines de blessés», a annoncé le ministère de la Santé.

L'armée israélienne a annoncé avoir mené sa "plus grande frappe coordonnée" contre le mouvement pro-iranien Hezbollah depuis le début du conflit. ATS

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Le ministère, précisant qu'il s'agissait d'un bilan préliminaire, a dénoncé «une dangereuse escalade». L'armée israélienne a annoncé de son côté avoir mené sa «plus grande frappe coordonnée» contre le mouvement pro-iranien Hezbollah depuis le début du conflit.