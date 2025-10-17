Le Pakistan a mené vendredi soir des frappes en Afghanistan dans une province frontalière, a indiqué à l'AFP un haut responsable taliban. Il a aussi affirmé que Kaboul allait «riposter».

La garde d’honneur de l’armée pakistanaise lors des funérailles d’un membre des forces paramilitaires du Frontier Corps (FC), tué lors d'affrontements à la frontière entre l’Afghanistan et le Pakistan, à Kohat, le 17 octobre 2025. AFP

Keystone-SDA ATS

«Il y a quelques minutes, le Pakistan a rompu le cessez-le-feu et bombardé trois endroits à Paktika», a déclaré cette source, sous le couvert de l'anonymat. «L'Afghanistan ripostera».