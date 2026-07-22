Des enregistrements audio mettent le président du Conseil d'État tessinois, Claudio Zali, sous pression. Plusieurs partis exigent des éclaircissements sur ces déclarations explosives. M. Zali parle d'une atteinte à sa vie privée.

Enregistrements fracassants «Donne-lui une bonne raclée»: le chef du gouvernement tessinois secoué par un scandale audio

Le Tessin est secoué par un scandale politique après la publication de plusieurs enregistrements audio attribués au président du Conseil d'État, Claudio Zali.

Comme « RSI » le rapporte, les enregistrements audio documentent une conversation privée qui a eu lieu il y a quelques années entre le chef du Département de l’aménagement du territoire et une femme avec laquelle Zali aurait eu des rapports superficiels. Ces enregistrements auraient été réalisés par l'interlocutrice elle-même, à l'insu du politicien de la Ligue.

Dans l'un des extraits publiés, Zali ne mâche pas ses mots: «Donne-lui une bonne raclée […] Quand elle est venue chez moi, je l'ai tabassée». La conversation fait apparemment référence à une autre femme qui, d'après le contenu de l'enregistrement audio, aurait harcelé l'interlocutrice du conseiller d'État.

On ne sait pas avec certitude si les faits décrits dans ces audios se sont réellement déroulés de cette manière.

Dans un autre extrait publié par «RSI», Zali évoque le fait de contacter «un ami de Milan» afin de régler une affaire qui concernerait une troisième femme. Son interlocutrice n'était toutefois pas d'accord avec cela.

Les responsables politiques tessinois réclament des explications

La publication des enregistrements audio a donné lieu à une prise de position commune des présidents cantonaux du Centre, du PLR et du PS.

Fiorenzo Dadò, Alessandro Speziali et Fabrizio Sirica ont adressé une lettre à Zali, qui a également été portée à la connaissance des autres membres du Conseil d'État tessinois. Dans cette lettre, ils demandent au président du Conseil d'État de s'expliquer publiquement sur ces accusations.

Dans leur missive, les trois responsables politiques qualifient ces propos de préoccupants en raison de leur gravité. Cette affaire soulève des questions quant à la crédibilité et à la confiance dans les institutions. C'est pourquoi ils exigent que M. Zali prenne position dans les plus brefs délais.

Interrogés par «RSI», les signataires n'ont pas souhaité faire d'autres commentaires et ont renvoyé au contenu de la lettre publiée. Les conseillers d'État Norman Gobbi et Christian Vitta ne se sont pas non plus exprimés. Raffaele De Rosa et Marina Carobbio n'ont pas pu être joints pour une prise de position.

Zali prend position

Interrogé par «RSI», le parquet n'a ni pris position ni fait de commentaire sur l'éventuelle pertinence pénale des contenus publiés.

Claudio Zali a quant à lui déclaré dans un communiqué qu'il s'agissait d'«une nouvelle atteinte à ma vie privée, à des fins d'instrumentalisation». Par ailleurs, le conseiller d'État tessinois reproche aux trois présidents de parti d'utiliser des enregistrements obtenus illégalement à des fins de campagne électorale. Il laisse également entendre qu'il envisage d'engager des poursuites judiciaires.