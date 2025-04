La Promotion économique du canton de Fribourg (PromFR) a soutenu 32 projets d'entreprises l'an dernier, avec à moyen terme la création de 527 emplois et des investissements de 116 millions de francs. L'économie maintient le cap, malgré les incertitudes géopolitiques.

Le projet avait déjà pris place en 2023 (archives). sda

Keystone-SDA ATS

Le constat a été posé mercredi sur le site de Bluefactory à Fribourg par Olivier Curty, conseiller d'Etat chargé de l'économie, et Jerry Krattiger, directeur de la PromFR. Plus de 1000 emplois ont été consolidés et la mise en oeuvre du programme NPR 2024-2027 (la nouvelle politique régionale) a permis d'accompagner 19 projets.

La dynamique de création d'emplois dans le canton dépasse désormais sa croissance démographique, avec presque un cinquième entre 2011 et 2024 et bientôt 350'000 habitants. Le produit intérieur brut (PIB) a lui augmenté de 27,5%. «Un bond spectaculaire en matière de valeur ajoutée», ont convenu les intervenants.

Empilement des crises

L'an passé, les 32 projets soutenus (40 en 2023, avec 767 emplois) ont concerné 16 implantations et 16 extensions d'activité. Les arrivées se répartissent à parts égales entre entreprises suisses (8) et étrangères (8), en provenance notamment d’Allemagne, Belgique, Brésil, Etats-Unis, France, Irlande et Italie.

La performance s'inscrit dans une «économie sous pression», a relevé Olivier Curty, en évoquant la crise des droits de douane avec les Etats-Unis qui vient se cumuler à celles des dernières années, Covid-19 et guerre en Ukraine, pour ne citer qu'elles. «C'est un peu comme rouler dans le brouillard sans phares», a-t-il imagé.

«La PromFR apporte des compléments à l'économie locale», a souligné Jerry Krattiger. «La qualité plutôt que la quantité», a-t-il résumé, en y ajoutant l'innovation. Et Fribourg dispose d'atouts, avec «une population jeune et bien formée ainsi que le bilinguisme». L'exercice écoulé se situe dans la moyenne des 10 dernières années.

Essor de Bluefactory

Quant aux 19 projets NPR, avec près de 7 millions sur quatre ans, ils sont élaborés en étroite collaboration avec les acteurs de la politique régionale et s’articulent autour de thématiques prioritaires telles que la bioéconomie, la transition numérique, l’industrie 4.0, le tourisme et le renforcement de l’entrepreneuriat.

La présentation à Bluefactory, sur le site de l’ancienne brasserie Cardinal, a permis de constater que le quartier d’innovation poursuivait sa transformation en pôle technologique. En 2024, l’inauguration du bâtiment B a marqué une «nouvelle étape» dans le développement du quartier, a rappelé Olivier Curty.

Le bâtiment affiche presque complet, avec 17 entreprises privées offrant 340 emplois, sur les 700 du quartier. «Beaucoup plus qu'à l'époque de Cardinal», a noté le ministre. Toujours à Bluefactory, le nouveau Centre mondial pour la construction durable (CWSC) de l’EPFL déploie ses activités en lien étroit avec le canton.

Smart Living Lab

D’ici à 2030, six nouvelles chaires académiques viendront s’ajouter, portant à dix le nombre de chaires de l’Ecole polytechnique fédérale de Lausanne (EPFL) basées à Fribourg. Les entités seront hébergées dans le futur bâtiment expérimental du Smart Living Lab, dont la construction vient de débuter, à côté du bâtiment B.

Le renforcement consolide le positionnement scientifique du canton dans l’environnement bâti, avec un impact concret en matière de durabilité et protection du climat. A noter encore l'essor des sites d’AgriCo, à St-Aubin, et de La Maillarde, à Romont, gérés par l’Etablissement cantonal de promotion foncière (ECPF).