Les Fribourgeois se prononcent le 28 septembre sur un crédit d'engagement de 53,06 millions de francs pour la mise en oeuvre de la deuxième phase du projet de planification pénitentiaire cantonal. Celle-ci comprend notamment une nouvelle extension de la prison de Bellechasse, à Sugiez.

Il a un an, l'Etat de Fribourg avait inauguré à Bellechasse un bâtiment offrant 66 cellules pour les détenus en milieu ouvert dans le cadre de la première étape de la planification pénitentiaire (archives). sda

Keystone-SDA ATS

Le décret a été avalisé devant le Grand Conseil en mai, par 97 voix sans opposition et 1 abstention. Le projet a pour objectif principal de déplacer sur le site de Bellechasse de l’Etablissement de détention fribourgeois (EDFR) la vétuste Prison centrale et la Maison de détention «Les Falaises», sises en basse-ville de Fribourg.

L'agrandissement de Bellechasse doit améliorer «considérablement» la situation de l'exécution des peines. Il permettra notamment aux détenus de disposer d’un environnement adapté à leur situation. Les employés pourront en outre travailler au sein d’une «infrastructure moderne en mesure de garantir la sécurité de la population».

Besoin de sécurité

Le projet EDFR II, présenté à fin mars, comprend la construction de la nouvelle prison centrale pour le régime de détention provisoire, avec 80 places. Il intègre l'édification d'un bâtiment dédié à l'exécution des peines en semi-détention et le travail externe ainsi que l'agrandissement nécessaire de la cuisine et du parking.

Ouverte en 1893, la prison centrale actuelle ne répond plus aux exigences sécuritaires et à une exécution «moderne» des peines. L'investissement, 70,8 millions au total, dont 13,6 millions de subventions fédérales, une fois concrétisé, permettra de satisfaire ces besoins, en transférant l’activité sur le site de Bellechasse.

Le montant de 53,06 millions de francs dépasse le seuil de 1% des dépenses des comptes de l’Etat, d'où la tenue d'un référendum financier obligatoire. Le projet s'appuie sur un calendrier soutenu, selon le Conseil d'Etat. Sous réserve du résultat de la votation populaire, le début des travaux est prévu pour début 2026.

Pour fin 2028

Le chantier devrait s'étendre sur une durée de deux ans et demi environ. D'ampleur, le projet est porté par le président du Conseil d'Etat Jean-François Steiert, chargé notamment des infrastructures, et son collègue ministre Romain Collaud, directeur pour sa part de la sécurité et de la justice.

En fonction de la planification envisagée, sous réserve de toutes les voies de recours et des procédures qui y sont liées, la mise en service des nouveaux bâtiments pourrait avoir lieu au plus tôt à l'été 2028. Quant au déménagement de la prison centrale de Fribourg, il devrait intervenir à l'automne 2028.

Le site de Bellechasse (200 places de détention), dans le Vully, fait partie intégrante de l’EDFR depuis le 1er janvier 2018. Cette entité autonome réunit les Etablissements de Bellechasse et la Prison centrale, permettant une gestion globale de 300 places de détention actuellement disponibles dans le canton de Fribourg.