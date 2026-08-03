Le canton de Fribourg sollicite l'appui aérien de l'armée pour approvisionner en eau les alpages qui ne sont pas accessibles par la route. En raison du manque d'eau pour abreuver le bétail, il souhaite que l'armée vienne en soutien aux moyens civils pour ravitailler ces alpages.

Des hélicoptères Super Puma de l'armée suisse ont déjà ravitaillé en eau des alpages par le passé (archives).

Le canton a adressé lundi cette requête auprès du commandement des opérations de l’armée suisse pour un soutien aérien pouvant aller jusqu’au 31 août. Le réchauffement climatique et la canicule qui sévissent sur l’Europe depuis le mois de mai provoquent une sécheresse exceptionnelle dans le canton de Fribourg.

Les alpages situés dans les Préalpes fribourgeoises ont atteint les limites de leur réserve d'eau pour le bétail, souligne le Conseil d'Etat. Il a décrété la situation particulière pour les districts de la Veveyse, de la Gruyère et de la Singine. Une vingtaine d’alpages ne peuvent pas être atteints par route.

Bétail en péril

Si les alpages ne peuvent pas être ravitaillés rapidement en eau, le bien-être animal sera fortement péjoré, voire la vie du bétail mise en danger, avertissent les autorités. Les teneurs d’alpage n’auront d’autre choix que de redescendre en plaine ou sur des estivages situés à plus basse altitude.

Mais cette solution doit être repoussée autant que possible. Cela poserait nombre d’autres problèmes comme une augmentation du besoin en eau des alpages situés plus bas, le manque de fourrage disponible en basse altitude et une perte économique significative dans la branche fromagère, relève le canton.

De plus, les bovins suisses estivant habituellement en France, soit quelque 5000 têtes, doivent estiver sur les alpages romands cette année en raison de l’interdiction des pacages en France par le Département fédéral de l’intérieur (DFI) pour éviter l’introduction de la dermatose nodulaire contagieuse sur le territoire suisse.

Le Conseil d’Etat fribourgeois demande le soutien des troupes de l’armée en application de l’ordonnance sur l’aide militaire en cas de catastrophe dans le pays. Depuis le 28 juillet, Swiss Helicopter SA est engagée pour ravitailler ces alpages. Les moyens civils privés continueront à être utilisés en vertu du principe de subsidiarité.

Oberland bernois

La semaine dernière, l'armée suisse a déjà apporté son soutien au canton de Berne pour approvisionner en eau deux exploitations d'alpage de l'Oberland bernois touchées par la sécheresse. Un hélicoptère Super Puma a transporté vendredi quatorze réservoirs de 1000 litres jusqu'aux alpages d'Obertal et d'Ober Drunen, sur la commune de Diemtigen (BE).