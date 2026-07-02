La police cantonale de Fribourg diffuse sur Facebook deux avis de recherche pour tenter de retrouver Zoé, 15 ans, et Émilie, 14 ans, disparues à Marsens mercredi.

La police cantonale de Fribourg recherche Zoé (à g.) et Émilie ont toutes deux disparu de Marsens le 1er juillet vers 13h30.

Avis de recherche Fribourg: deux ados de 14 et 15 ans ont disparu

Les deux jeunes filles de respectivement 15 et 14 ans, ont disparu depuis Marsens, dans le canton de Fribourg, aux alentours de 13h30 mercredi 1er juillet. La police cantonale a diffusé ce jeudi après-midi deux avis de recherche sur sa page Facebook.

On y apprend que Zoé est de corpulence mince, mesure 1,67m et a les cheveux noirs.

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Émilie, elle, mesure 1,61 m, est aussi mince et a les cheveux rouges.

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Le signalement ajoute que les deux ados s'expriment en français. On ne sait pas, par contre, comment elles étaient vêtues au moment de leur disparition.

Les circonstances dans lesquelles les jeunes filles ont disparu ne sont pas détaillées, la police cantonale n'indique pas si elles étaient ensemble (les deux avis sont distincts) et aucune mention n'est faite d'un lieu où elle pourraient s'être rendues.

La police invite toute personne ayant des informations à composer le 026 347 01 17.