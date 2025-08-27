Les populations fribourgeoise et lucernoise compteront plus de représentants au Conseil national après les élections fédérales du 24 octobre 2027. Les deux cantons, davantage peuplés, gagnent chacun un siège supplémentaire, au détriment de Berne et des Grisons.

Keystone-SDA ATS

Fribourg disposera de huit sièges, contre sept actuellement, tandis que Lucerne aura dix sièges, au lieu de neuf. En revanche, les cantons de Berne et des Grisons perdront chacun un siège et auront respectivement 23 et 4 sièges.

Le Conseil fédéral a validé mercredi cette répartition après avoir approuvé l'effectif de la population résidante permanente déterminé à la fin de l'année dernière.

Zurich, le canton le plus peuplé

Conformément à la Constitution, les 200 sièges du Conseil national sont répartis tous les quatre ans entre les cantons en fonction de leur population. Depuis les élections 2015, ce sont les registres officiels de l'année qui suit directement la dernière élection du Conseil national qui font foi.

Les députés sont élus par le peuple au suffrage direct selon le système proportionnel. Dans les cantons qui ne disposent que d'un seul siège (Uri, Glaris, Nidwald, Obwald et les deux Appenzell), l'élection a lieu selon le système majoritaire.

Zurich compte le plus de sièges (36). Berne et Vaud (19) complètent le trio de tête. Parmi les autres cantons romands, Genève a 12 sièges, le Valais 8, Neuchâtel 4 et le Jura 2.