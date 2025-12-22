  1. Clients Privés
Fribourg Jean-François Steiert prêt à «rempiler» en novembre 2026

ATS

22.12.2025 - 16:29

Le conseiller d'Etat fribourgeois Jean-François Steiert se met à disposition du PS pour un troisième mandat en novembre prochain. Le ministre des infrastructures, de la mobilité et de l'environnement s'est dit satisfait au terme de son année présidentielle en 2025.

Le conseiller d'Etat fribourgeois Jean-François Steiert se met à disposition du PS pour un troisième mandat en novembre prochain (archives).
Le conseiller d'Etat fribourgeois Jean-François Steiert se met à disposition du PS pour un troisième mandat en novembre prochain (archives).
sda

Keystone-SDA

22.12.2025, 16:29

«Agissons aujourd'hui, en pensant à demain». C'est ainsi que le président sortant du Conseil d'Etat a résumé lundi sa philosophie. C'était sa deuxième présidence après 2021, exercice post-Covid. «L'année 2025 n'a pas été plus tranquille pour autant», a résumé le magistrat socialiste, qui fêtera ses 65 ans en février.

Le fil rouge de l'exercice a été la «situation financière difficile» de l'Etat, a noté Jean-François Steiert, avec une année 2026 qui démarrera sans budget. Au-delà, Fribourg conserve un solide bilan, avec une fortune, ce dont ne peuvent pas se targuer tous les cantons, a-t-il dit. «Et les investissements ne seront pas freinés».

Le Conseil d'Etat a «gagné» par ailleurs les quatre votations au menu du peuple fribourgeois, dont le rejet d'un salaire minimum le 30 novembre.

Fribourg. Jean-François Steiert satisfait de sa présidence

FribourgJean-François Steiert satisfait de sa présidence

