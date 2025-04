Le programme d'assainissement des finances du Conseil d'Etat fribourgeois suscite une nouvelle fois la colère des représentants du personnel. Le SSP ne partage pas l'«alarmisme»,» estimant qu'«on est très loin de l’apocalypse financière décrite par le gouvernement».

L'Etat de Fribourg veut économiser 490 millions sur trois ans Le Conseil d’Etat fribourgeois met en consultation son très attendu programme d’assainissement des finances cantonales pour les trois années à venir. Celui-ci doit apporter près de 490 millions de francs, en diminuant les dépenses et en augmentant les recettes. Le canton obtiendra, par rapport au plan financier actualisé, des améliorations de 142 millions en 2026, 184 millions en 2027 et 166 millions en 2028. Soit une moyenne annuelle de 164 millions, avec des effets qui se prolongeront sur les années suivantes. Le programme a été détaillé mercredi par quatre des sept ministres. 30.04.2025

«Comme en 2013, l'exécutif en profite pour sacrifier la fonction publique et parapublique fribourgeoise sur l’autel de l’austérité», a réagi le Syndicat des services publics (SSP). «Alors que le pouvoir d’achat diminue depuis quatre ans, le Conseil d’Etat a prévu d’aller beaucoup plus loin et veut carrément baisser les salaires».

Le gouvernement souhaite ainsi «prélever, en 2027 et 2028, une contribution dite de solidarité de 1% sur la part de salaire dépassant 3000 francs bruts par mois pour 21,5 millions de francs d’économies», note le SSP. De plus, les hausses annuelles ne seront octroyées qu’au 1er juillet, avec six mois de décalage (25,5 millions).

L' hotel de ville, droite, la cathédrale Saint-Nicolas, centre, et la vielle ville de Fribourg photographiés après une conférence de presse du Conseil d'Etat du canton de Fribourg concernant la présentation de la mise en consultation du programme d'assainissement des finances de l'Etat de Fribourg ce mercredi 30 avril 2025 a Fribourg. (KEYSTONE/Laurent Gillieron) KEYSTONE

Le renchérissement sera supprimé durant trois ans, de 2026 à 2028, pour 71 millions d’économies, déplore encore le SSP dans son communiqué. «Le projet de compensation de la pénibilité du travail – pourtant plus que modeste! – est définitivement jeté aux oubliettes; les indemnités (travail de nuit, repas, etc) seront gelées.»

Double peine

«Quant aux augmentations de postes nécessaires pour absorber la croissance démographique, autant dire que le personnel – et les usagers – peuvent faire une croix dessus!», pointe plus loin le SSP Fribourg. La FEDE affiche de même sa déception, en lâchant un «PAF dans les prestations et sur le statut du personnel de l’Etat!».

La Fédération des associations du personnel des services publics (FEDE), qui chapeaute plusieurs organisations, fait référence à l'intitulé du plan de l'exécutif cantonal, à savoir le programme d’assainissement des finances de l’Etat (PAFE). A ses yeux, le personnel de l’Etat est «clairement» mis sous pression.

«De plus, les autres mesures qui imposent un effort financier supplémentaire à la population s’appliqueront également à ces collaborateurs et collaboratrices de l’Etat», déplore la FEDE. «C’est indéniablement une double peine», souligne son communiqué, avec une annonce qui tombe à la veille de la fête du Travail.

«Les salariés constituent la cible principale du gouvernement», complète le SSP. «Ainsi, l’ensemble des mesures d’économies sur le dos du personnel de l'Etat se montent à 122,6 millions de francs sur trois ans. Cela signifie que la fonction publique assume, à elle seule, le quart de l’ensemble des mesures d’assainissement.»