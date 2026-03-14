Fronde à l'UDC? Le peuple n'aurait jamais dû voter sur l'initiative SSR

Le peuple n'aurait jamais dû voter sur l'initiative SSR : Selon la Weltwoche, l'initiateur de l'initiative dite «200 francs, ça suffit !» voulait retirer son initiative avant le scrutin.

L'initiative «200 francs ça suffit!» a été refusée à 62% le dimanche 8 mars (photo prétexte, archives). sda

Petar Marjanović Petar Marjanović

Pas le temps ? blue News résume pour toi Après la nette défaite de l'initiative SSR, l'UDC se demande si un retrait à l'automne 2025 aurait été plus sage.

Selon la Weltwoche, l'initiateur Thomas Matter voulait arrêter l'initiative populaire tôt, tandis que Gregor Rutz et l'Union suisse des arts et métiers s'y opposaient.

L'ancien conseiller fédéral Christoph Blocher se range désormais du côté de Matter et parle d'un camouflet qui aurait pu être évité. Montre plus

La nette défaite lors de la votation sur la SSR provoque de vives tensions au sein de l'UDC. Dimanche dernier, 62% des votants ont dit non à l'initiative populaire «200 francs, ça suffit !» Cette demande visait à réduire de moitié la redevance médias. Aucun canton ne l'a acceptée. Un projet central de l'UDC, d'une partie du PLR et de l'Union suisse des arts et métiers a ainsi été clairement rejeté.

Comme le rapporte l 'Aargauer Zeitung, le grand jeu des reproches a commencé au sein du parti. Les deux conseillers nationaux UDC Thomas Matter et Gregor Rutz sont dans la ligne de mire. Le journal s'appuie pour cela sur des recherches de la Weltwoche.

L'initiative SSR a été clairement rejetée dans de nombreuses régions. KEYSTONE

Le retrait de l'initiative de la SSR était à l'ordre du jour en décembre 2025

Selon les rapports, le conseiller national UDC Thomas Matter, initiateur de l'initiative SSR, voulait déjà retirer le projet l'année dernière. Il avait alors fait référence au contre-projet du conseiller fédéral UDC Albert Rösti, qui voulait abaisser la redevance à 300 francs. C'est déjà un succès, a estimé Matter. Gregor Rutz et l'Union des arts et métiers, présidée par Fabio Regazzi, se sont opposés à cette décision.

Un retrait aurait été politiquement erroné, comme l'explique Regazzi, cité par l'Aargauer Zeitung: «À l'automne, nous étions fondamentalement opposés à un retrait de l'initiative, car nous considérons que l'allègement prévu par le conseiller fédéral Rösti pour les entreprises est insuffisant. Mais nous n'aurions certainement pas mené seuls la campagne de votation».

Matter aurait voulu le retrait même en décembre 2025. Mais selon le magazine proche de l'UDC, son collègue de parti Rutz a menacé de rendre le projet public. Le parti a ensuite maintenu le cap. La campagne pour le oui a démarré avec du retard et a semblé manquer d'enthousiasme.

Cela a également été remarqué par les opposants à l'initiative, comme ils l'ont confié à blue News le dimanche de la votation: ils ont ainsi remarqué que l'UDC avait soudain nettement reculé dans sa campagne.

La déception du camp de l'UDC était grande le dimanche de la votation. KEYSTONE

Blocher était aussi pour le retrait

La défaite a désormais des conséquences internes. L'ancien conseiller fédéral Christoph Blocher a déclaré dans son émission Tele Blocher qu'il aurait également été favorable à un retrait.

Selon la Weltwoche, des critiques internes critiquent en outre le fait que l'embarras aurait pu être évité si l'on avait tiré à temps le frein d'urgence. En cas de retrait, on aurait pu maintenir la pression sur la SSR et menacer de lancer une nouvelle initiative. Maintenant, avec seulement 38% de oui, l'ancienne «position de force» est perdue pour un temps prévisible.

Gregor Rutz a en revanche défendu le maintien de l'initiative. Le jour de la votation, il s'est montré satisfait de la tournure des événements auprès de Watson et a estimé que le peuple avait en fait approuvé la proposition du Conseil fédéral.