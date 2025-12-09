En plein débat budgétaire, une décision du Conseil national fait grincer des dents: tandis que des millions sont débloqués pour les troupeaux de moutons et la promotion du vin, les crédits destinés à renforcer la lutte contre les violences faites aux femmes, eux, passent à la trappe.

La conseillère nationale Tamara Funiciello dénonce vertement cette décision, qu’elle voit comme le symptôme de priorités politiques biaisées au détriment de la sécurité des femmes.

La réaction ne s’est pas fait attendre: une manifestation contre cette décision est déjà annoncée à Berne. Montre plus

Les débats budgétaires de la session d’hiver battent leur plein au Palais fédéral. Sur la table, un pactole de 90 milliards de francs à répartir. Mais une décision fait monter la colère, aussi bien parmi les élues du Parlement que dans la population.

Interrogée par blue News, la conseillère nationale Tamara Funiciello (PS) ne cache pas son amertume: «Je suis infiniment déçue par ce Parlement. On débat d’un budget de plus de 90 milliards de francs, l’argent ne manque pas pour financer des mesures contre la violence faite aux femmes.» Et pourtant. Le Conseil national a bien trouvé 3,6 millions pour la protection des troupeaux de moutons et 10 millions pour la promotion des ventes de vin, mais a refusé d’allonger d’un million les crédits destinés aux organisations luttant contre les violences sexistes.

«On a mis les femmes de ce pays dans une colère noire» Tamara Funiciello Conseillère nationale PS

Funiciello explose : «Dans quel monde donne-t-on la priorité aux moutons plutôt qu’aux femmes?» Elle enfonce le clou: «On a mis les femmes de ce pays dans une colère noire. On en est au 27ᵉ féminicide cette année, et malgré un budget de 90 milliards, on refuse d’en lâcher un seul million.»

Pour la conseillère nationale, cette décision défie toute logique. La hiérarchie des priorités en matière de sécurité lui semble tout simplement incompréhensible. «Le budget n’est même pas soumis à référendum, et malgré cela, on nous demande encore de renoncer à des moyens pour lutter contre la violence», déplore-t-elle.

Funiciello s’insurge

Funiciello mise désormais sur la deuxième chambre du Parlement : « Le Conseil des États a maintenant l’occasion de revenir sur cette décision. Nous lançons en parallèle une lettre ouverte », annonce-t-elle.

La contestation enfle aussi hors du Palais fédéral: une manifestation est annoncée mardi soir à Berne. Le collectif de la Grève féministe appelle à descendre dans la rue pour dénoncer cette décision. «Je serai de la partie», assure Funiciello. «Le message est clair: au Palais fédéral, certain·es se battent pour la sécurité. Mais pour obtenir des résultats, il faut aussi la pression de la rue. La mission de ma vie, c’est de protéger les femmes. Et rien ne m’en empêchera.»

La conseillère nationale promet d’agir sans détour: «J’en ai assez. J’ai déjà rendu public le nom de celles et ceux qui ont voté contre ce million supplémentaire pour la sécurité des femmes.»

Qui a voté pour, qui a voté contre ? Oui : Aellen Cyril, Amoos Emmanuel, Andrey Gerhard, Arslan Sibel, Badertscher Christine, Badran Jacqueline, Bally Maya, Balmer Bettina, Barandun Nicole, Baumann Kilian, Bendahan Samuel, Berli Rudi, Bertschy Kathrin, Brenzikofer Florence, Brizzi Simona, Bulliard-Marbach Christine, Candan Hasan, Chappuis Isabelle, Chollet Clarence, Christ Katja, Clivaz Christophe, Cottier Damien, Crottaz Brigitte, Dandrès Christian, de Montmollin Simone, de Quattro Jacqueline, De Ventura Linda, Docourt Martine, Farinelli Alex, Fehlmann Rielle Laurence, Flach Beat, Fonio Giorgio, Fridez Pierre-Alain, Friedl Claudia, Funiciello Tamara, Gaillard Benoît, Giacometti Anna, Gianini Simone, Glättli Balthasar, Gobet Nadine, Gredig Corina, Grossen Jürg, Gugger Niklaus-Samuel, Gysi Barbara, Gysin Greta, Hässig Patrick, Jaccoud Jessica, Jauslin Matthias Samuel, Jost Marc, Kälin Irène, Klopfenstein Broggini Delphine, Mahaim Raphaël, Maitre Vincent, Marti Min Li, Marti Samira, Masshardt Nadine, Michaud Gigon Sophie, Molina Fabian, Nussbaumer Eric, Piller Carrard Valérie, Porchet Léonore, Prelicz-Huber Katharina, Pult Jon, Revaz Estelle, Riniker Maja, Rosenwasser Anna, Roth David, Roth Pasquier Marie-France, Rumy Farah, Ryser Franziska, Sauter Regine, Schaffner Barbara, Schläfli Nina, Schlatter Marionna, Schmezer Ueli, Schneider Meret, Seiler Graf Priska, Stämpfli Fabienne, Storni Bruno, Suter Gabriela, Töngi Michael, Trede Aline, Tschopp Jean, Vincenz-Stauffacher Susanne, von Falkenstein Patricia, Weber Céline, Weichelt Manuela, Wermuth Cédric, Wettstein Felix, Widmer Céline, Wyss Sarah, Zryd Andrea, Zybach Ursula

Non : Addor Jean-Luc, Aeschi Thomas, Amaudruz Céline, Bläsi Thomas, Blunschy Dominik, Bregy Philipp Matthias, Büchel Roland Rino, Buffat Michaël, Burgherr Thomas, Bürgi Roman, Bürgin Yvonne, Calame Didier, Candinas Martin, de Courten Thomas, Dobler Marcel, Durrer-Knobel Regina, Egger Mike, Fehr Düsel Nina, Fischer Benjamin, Freymond Sylvain, Gafner Andreas, Gartmann Walter, Giezendanner Benjamin, Glarner Andreas, Glur Christian, Golay Roger, Götte Michael, Graber Michael, Grüter Franz, Guggisberg Lars, Gutjahr Diana, Haab Martin, Heimgartner Stefanie, Hess Erich, Hess Lorenz, Huber Alois, Hübscher Martin, Hug Roman, Hurter Thomas, Kamerzin Sidney, Kaufmann Pius, Knutti Thomas, Kolly Nicolas, Lohr Christian, Marchesi Piero, Martullo-Blocher Magdalena, Matter Thomas, Meier Andreas, Michel Simon, Nantermod Philippe, Nause Reto, Nicolet Jacques, Paganini Nicolò, Page Pierre-André, Pahud Yvan, Pamini Paolo, Pfister Gerhard, Portmann Hans-Peter, Quadri Lorenzo, Rechsteiner Thomas, Reimann Lukas, Riem Katja, Riner Christoph, Ritter Markus, Roduit Benjamin, Ruch Daniel, Rüegger Monika, Rüegsegger Hans Jörg, Rutz Gregor, Schilliger Peter, Schläpfer Therese, Schmid Pascal, Schneeberger Daniela, Schneider-Schneiter Elisabeth, Schnyder Markus, Silberschmidt Andri, Sollberger Sandra, Sormanni Daniel, Stadler Simon, Steinemann Barbara, Stettler Thomas, Strupler Manuel, Thalmann-Bieri Vroni, Theiler Heinz, Tuena Mauro, Umbricht Pieren Nadja, Vontobel Erich, Walliser Bruno, Walti Beat, Wandfluh Ernst, Wasserfallen Christian, Wismer-Felder Priska, Wyssmann Rémy, Zuberbühler David

Absent : Feller Olivier, Vietze Kris, Wehrli Laurent

N'ont pas participé : Alijaj Islam, Bäumle Martin, Bühler Manfred, Dettling Marcel, Imark Christian, Kutter Philipp, Müller Leo, Müller-Altermatt Stefan

Excusés : Meyer Mattea, Tuosto Brenda Montre plus

