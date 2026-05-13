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Sommet du G7 à Evian G7 : contrôles renforcés et macarons aux frontières genevoises

ATS

13.5.2026 - 14:42

Genève renforcera ses contrôles aux frontières pendant la période du sommet du G7 d'Evian (F). Les travailleurs prioritaires passeront plus facilement grâce à des macarons. Le Conseil d'Etat n'a en revanche rien annoncé sur la manifestation de la coalition No-G7.

Le Canton de Genève va multiplier les annonces ces prochaines semaines sur son dispositif en lien avec le G7.
Le Canton de Genève va multiplier les annonces ces prochaines semaines sur son dispositif en lien avec le G7.
ATS

Keystone-SDA

13.05.2026, 14:42

13.05.2026, 14:44

Mercredi, le gouvernement a pris la décision d'autoriser du 12 au 18 juin le franchissement de sept points de passage: Anières, Moillesulaz, Thônex-Vallard, Bardonnex, Perly, Meyrin et Ferney-Voltaire. Les arrivées par les gares de Cornavin et d'Annemasse, de même que par l'aéroport de Genève, restent possibles.

Des délais importants sont à prévoir. Les passages terrestres et lacustres seront interdits. Pour le personnel essentiel, un système de macarons est mis en place.

Côté transports publics, certaines lignes des TPG, notamment transfrontalières, pourraient être perturbées ou réduites. Le Conseil d'Etat répète sa recommandation de télétravail. Il promet une décision «rapide» sur de possibles manifestations. Et il examine un mécanisme de soutien aux entreprises en cas de déprédations.

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