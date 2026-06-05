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G7 L’autoroute de contournement de Genève partiellement fermée pendant trois jours

ATS

5.6.2026 - 15:24

L'autoroute de contournement de Genève sera en partie fermée en direction de la France, du lundi 15 juin jusqu'au mercredi 17 juin à minuit en raison du sommet du G7 d'Evian. Le tronçon restera ouvert dans l'autre sens.

L'autoroute de contournement de Genève sera partiellement fermée entre Meyrin et Bardonnex entre le 15 et le 17 juin pour des raisons sécuritaires liées au sommet du G7 (archives).
L'autoroute de contournement de Genève sera partiellement fermée entre Meyrin et Bardonnex entre le 15 et le 17 juin pour des raisons sécuritaires liées au sommet du G7 (archives).
ATS

Keystone-SDA

05.06.2026, 15:24

05.06.2026, 15:29

Une sortie forcée obligatoire sera imposée aux embranchements de Meyrin/Vernier/Genève-Centre. Les sorties et entrées vers la France seront fermées à Bernex et Perly/Plan-les-Ouates, tout comme la bretelle depuis la Praille vers Bardonnex, a indiqué vendredi la police cantonale genevoise.

En raison de la manifestation qui devrait avoir lieu le 14 juin, la sortie Vengeron/Genève-Lac ne sera pas accessible ce jour-là seulement, dès 06h00.

Le trafic international de marchandises routier international depuis le canton de Vaud devra s'acquitter les formalités douanières à Ferney ou Thônex-Vallard. Mais en raison de l'affluence à attendre, il est recommandé de les faire plutôt aux douanes d'autres cantons.

Dans l'autre sens, malgré l'absence d'impact, une zone tampon sera établie en amont de la douane de Bardonnex. Plus largement, des dizaines de passages aux frontières seront fermés et ne seront plus accessibles dès le jeudi 11 juin en milieu d'après-midi. Sept douanes resteront ouvertes.

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Pour le personnel frontalier considéré comme indispensable, une mobilité facilitée est prévue du 12 au 18 juin à Bardonnex et Thônex-Vallard. En plus, elle sera aussi activée à trois points de passage secondaires de 06h00 à 09h00 et de 15h30 à 19h00.

Ces ajustements vont forcément entraver la mobilité dans le canton. Dans un communiqué publié vendredi, la faîtière des transitaires Spedlogswiss Romandie exprime sa «vive préoccupation» par rapport à la fermeture de cet axe stratégique. L'association qui regrette l'absence d'une communication «anticipée» évoque des conséquences importantes sur l'ensemble des chaînes d'approvisionnement.

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