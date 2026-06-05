La manifestation du 14 juin à Genève contre le sommet du G7 d'Evian (F) ne passera pas près du pont du Mont-Blanc. Un accord sur une bifurcation depuis les quais sur la rue des Alpes a été trouvé jeudi soir entre les militants et la conseillère d'Etat Carole-Anne Kast.

La coalition No G7 a obtenu des ajustements du tracé de la manifestation du 14 juin sur la rive droite à Genève de la part de la conseillère d'Etat Carole-Anne Kast. ATS

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«Ils sont entrés en matière» pour des ajustements du tracé dévoilé la semaine dernière par le gouvernement, a affirmé vendredi à Keystone-ATS une responsable de la coalition No G7, Françoise Nyffeler. Comme le franchissement du pont du Mont-Blanc est interdit, les manifestants estimaient qu'un passage près de l'ouvrage pourrait aboutir à une confrontation avec les forces de l'ordre. Un ou plusieurs véhicules de la police allemande avec des canons à eau empêcheront l'accès au pont.

Le défilé évitera également la rue de la Servette que les militants considéraient comme dangereuse en raison d'îlots. Selon Mme Nyffeler, Mme Kast a répété son engagement à libérer la zone vers la Place des Nations des travaux en cours. Le choix d'une rue dans le quartier des Nations doit encore être finalisé et la police se rendra sur place pour évaluer la meilleure solution. Une nouvelle rencontre est prévue mardi soir entre la coalition et Mme Kast.

La conseillère d'Etat a aussi autorisé que les manifestants puissent rester au parc Mon Repos au terme de leur cortège pour des discours. Des toilettes sèches seront installées. Les organisateurs pourront eux prévoir une buvette, dit Mme Nyffeler.

«Satisfaisant»

La manifestation est autorisée dès 16h00. Les participants devraient avoir quitté le parc vers 22h00 «au maximum», ajoute aussi la militante. Mardi, la coalition s'était accommodée du scénario de rester seulement sur la rive droite pour «sauver une manifestation autorisée».

Elle reste convaincue qu'un défilé autour de la rade aurait été plus sûr et plus facile à organiser. Avec les ajustements, le dispositif est «satisfaisant», dit celle qui est la seule responsable légale de la manifestation pour la coalition. Tout en affirmant à nouveau que les militants ne sont pas contents.

Désormais, «nous avons une manifestation. Il faut rassurer les gens» pour que la participation soit massive, dit Mme Nyffeler. Les autorités travaillent sur des hypothèses qui vont de 10'000 à 50'000 personnes. Un millier de policiers seront déployés avec des renforts de leurs collègues d'autres cantons. Pour la protection des infrastructures, l'armée va elle envoyer environ 4000 soldats.