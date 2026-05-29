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Sommet du G7 à Evian La police genevoise ouvre une ligne verte pour la population

ATS

29.5.2026 - 11:00

La police cantonale genevoise ouvre une ligne verte pour répondre aux questions de la population avant et pendant le sommet du G7 à Evian (F). Ce point de contact centralisé ne porte toutefois pas sur la situation douanière.

La police genevoise veut pouvoir répondre avant et pendant le sommet du G7 aux questions de la population (archives).
La police genevoise veut pouvoir répondre avant et pendant le sommet du G7 aux questions de la population (archives).
ATS

Keystone-SDA

29.05.2026, 11:00

Le 0800 902 456 sera joignable gratuitement du 1er au 5 juin de 11h00 à 19h00, puis du 9 au 18 juin aux mêmes horaires. L'objectif est de décharger la centrale d'engagement, a affirmé vendredi la police genevoise.

Elle répondra aux questions de sécurité, de mobilité, d'accès ou de conséquences pour le fonctionnement du canton. Pour toute demande douanière, l'Office fédéral de la douane et de la sécurité des frontières (OFDF) sera lui en charge.

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