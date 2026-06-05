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Sommet à Evian G7 : la Suisse et la France encadrent leur coopération militaire

ATS

5.6.2026 - 11:43

La Suisse et la France coopéreront militairement pour assurer la sécurité lors du sommet du G7, organisé du 15 au 17 juin à Evian. Elles ont fixé le cadre de cette coopération dans un document, approuvé vendredi par le Conseil fédéral.

Des militaires travaillent sur un canot-patrouilleur de la marine militaire de l'armée suisse au port d'Ouchy à Lausanne. Les cantons de Genève, Vaud et Valais auront l'appui de près de 4000 militaires pour garantir la sécurité du Sommet du G7.
Des militaires travaillent sur un canot-patrouilleur de la marine militaire de l'armée suisse au port d'Ouchy à Lausanne. Les cantons de Genève, Vaud et Valais auront l'appui de près de 4000 militaires pour garantir la sécurité du Sommet du G7.
KEYSTONE

Keystone-SDA

05.06.2026, 11:43

05.06.2026, 11:56

Ce Document conjoint de procédure (DCP) vise à assurer le bon déroulement des éventuelles activités conjointes contribuant à la sécurité, notamment sur le lac Léman et dans l’espace aérien. Toutes les mesures de sécurité conjointes prévues s’inscrivent dans le respect du droit national et des accords internationaux existants, précise le gouvernement.

L'armée suisse appuiera de manière subsidiaire les autorités civiles. Environ 4000 militaires appuieront les polices cantonales genevoise, vaudoise et valaisanne ainsi que l'Office fédéral de la douane et de la sécurité aux frontières. Ils assureront notamment des tâches de protection, de surveillance, de transport et de logistique.

Une restriction de l’espace aérien sera également active du mercredi 10 juin à 13h00 au jeudi 18 juin à 03h00, rappelle le Conseil fédéral. Elle se focalisera sur une zone centrée sur Evian, Lausanne et l'Aéroport international de Genève.

G7 à Evian. Près de 4000 militaires suisses mobilisés pour sécuriser la zone frontalière

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