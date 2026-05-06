Les contrôles aux frontières à Genève seront renforcés pendant le sommet du G7 à Evian (F) en juin. Le Conseil fédéral a pris cette décision mercredi alors que les autorités genevoises craignent une vague de manifestants anti-G7 et des débordements.

La police genevoise s'attend à un grand mouvement protestataire le 14 juin à Genève (archives/image d'illustration). ATS

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«La Suisse procédera à des contrôles temporaires à sa frontière intérieure avec la France entre le 10 et le 19 juin à l'occasion du sommet du G7», indique le Conseil fédéral mercredi dans un communiqué.

Bien que le sommet se déroule en France, les villes de Genève et de Lausanne ainsi que tout le bassin lémanique sont exposés à des risques sécuritaires, ajoute-t-il. Avec le renforcement aux frontières, des personnes pourront être contrôlées, même en l'absence de soupçons.

Et certains points de passage frontaliers pourront être fermés si nécessaire. Les effectifs seront aussi renforcés aux frontières avec d'autres pays voisins. Une pratique déjà éprouvée lors de précédents grands événements.

Appel à l'international

Le canton de Genève, qui redoute des débordements similaires à ceux du G8 de 2003, avait demandé au Conseil fédéral de réintroduire les contrôles en frontières. La cheffe de la police genevoise Monica Bonfanti s'était elle exprimée en faveur d'une fermeture de ces dernières pendant le sommet qui se tiendra du 15 au 17 juin.

Un large mouvement protestataire est attendu. Une coalition No-G7 a lancé un appel international à manifester à Genève.

Participation aux coûts

Les précédentes éditions du G7 ont été marquées par de nombreux débordements, reconnaît le gouvernement. Et le nombre de personnes jouissant d'une protection en vertu du droit international dans la région lémanique présente «certains défis», en particulier dans le contexte géopolitique actuel.

La Confédération doit participer aux coûts de sécurité assumés par les cantons de Genève, de Vaud et du Valais. Jusqu'à 5000 militaires pourront être engagés sur place.

Le G7 réunit les sept plus grandes économies démocratiques du monde: les Etats-Unis, le Japon, l'Allemagne, le Royaume-Uni, la France, l'Italie et le Canada.