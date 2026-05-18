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Genève G7 : le ministère public genevois prévoit un dispositif spécial

ATS

18.5.2026 - 05:02

Le ministère public genevois prévoit un dispositif spécial pour le sommet du G7 prévu du 15 au 17 juin à Evian (F), annonce le procureur général Olivier Jornot. Il dit «travailler sur le scénario le plus dangereux» permettant de répondre à de nombreuses arrestations.

Le dispositif spécial mis en place par Olivier Jornot est issu de la directive prévue pour les événements extraordinaires (archives).
Le dispositif spécial mis en place par Olivier Jornot est issu de la directive prévue pour les événements extraordinaires (archives).
ATS

Keystone-SDA

18.05.2026, 05:02

18.05.2026, 07:07

«Pour faire face au volume, il faudra davantage de procureurs et de collaborateurs à la permanence des arrestations durant toute cette période», déclare Olivier Jornot dans un entretien diffusé lundi par Le Temps. Il prévoit de doubler ou de tripler l'effectif ordinaire, avec «jusqu'à six procureurs de permanence chaque jour avec les appuis nécessaires».

Pour soulager les procureurs, les audiences ordinaires avec détenus seront drastiquement réduites pendant toute la période et la permanence du ministère public «sera multi-sites pour faire face aux éventuelles perturbations locales», ajoute le procureur général.

Terrorisme et déprédations

M. Jornot voit deux volets de risques sécuritaires à prendre en compte pendant le G7. «Le premier, qui comprend les actes qui pourraient relever du terrorisme ou viser les chefs d'Etat et leurs délégations, est de la compétence du Ministère public de la Confédération», relève-t-il.

Le second, du ressort du ministère public genevois, «est lié aux manifestations et aux violences et déprédations susceptibles de se produire avant, pendant et après un rassemblement», ajoute-t-il.

Le canton de Genève a décidé de renforcer les contrôles aux frontières pendant le sommet du G7. A partir du 12 juin, seuls sept des 35 passages frontaliers genevois resteront ouverts. Des contrôles en continu y seront menés par l'Office fédéral de la douane et de la sécurité des frontières (OFDF).  Concernant la manifestation de la coalition No-G7, le Conseil d'Etat n'a encore pas annoncé s'il entendait l'autoriser ou l'interdire.

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