La coalition NoG7 souhaite toujours pouvoir franchir le pont du Mont-Blanc lors de la manifestation contre le Sommet d'Evian (F) le 14 juin à Genève. Après une rencontre jeudi soir sans accord, sa délégation va revoir mardi la conseillère d'Etat Carole-Anne Kast.

La coalition NoG7 va rencontrer à nouveau mardi la conseillère d'Etat Carole-Anne Kast pour parler de la manifestation du 14 juin à Genève contre le sommet du G7 (archives). ATS

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«Toujours pas d'accord et surtout toujours aucune proposition concrète du Conseil d'Etat» pour un tracé, a affirmé vendredi à Keystone-ATS une responsable de la coalition No-G7, Françoise Nyffeler. Et elle reproche à la ministre en charge de la sécurité «des arguments qui varient d'heure en heure».

Le gouvernement avait annoncé mercredi qu'il autorisait une manifestation, mais seulement sur la rive droite. Et d'expliquer cette décision par la jauge supérieure à 10'000 personnes, la présence de moins de commerces dans cette partie de la ville et l'arrivée probable de nombreux manifestants par la gare de Cornavin.

De son côté, la coalition souhaite défiler autour de la rade. Elle a mis en demeure le Conseil d'Etat avec un ultimatum jusqu'à vendredi 15h00 avant de saisir la justice.