L'armée israélienne a bombardé tôt jeudi matin la bande de Gaza au lendemain de l'annonce par Israël d'une intensification de ses opérations militaires. L'Etat hébreu exige que le mouvement islamiste palestinien Hamas libère les otages encore retenus.

Israël a repris ses frappes sur la bande de Gaza depuis la nuit de lundi à mardi. ATS

Keystone-SDA ATS

«Au moins 10 civils ont été tués et des dizaines d'autres blessés dans des frappes aériennes israéliennes qui ont visé six maisons à l'est de Khan Younès, dans le sud de la bande de Gaza, tôt jeudi matin», a déclaré le porte-parole de la défense civile du territoire.

Mercredi, l'organisation qui dépend du Hamas avait recensé au moins 470 morts depuis la reprise des bombardements massifs dans la nuit de lundi à mardi. Fuyant les tirs israéliens dans le nord du territoire palestinien assiégé et dévasté, des familles plusieurs fois déplacées pendant la guerre ont repris le chemin de l'exode.

«Dernier avertissement»

Le Hamas a accusé Israël de chercher à «torpiller» l'accord de trêve entré en vigueur le 19 janvier après quinze mois de guerre à Gaza, déclenchée par une attaque du mouvement islamiste palestinien sur le sol israélien le 7 octobre 2023.

Le ministre israélien de la défense, Israël Katz, lui a répondu que c'était le «dernier avertissement», exigeant que les Gazaouis libèrent les otages et se «débarrassent» du Hamas qui a pris le pouvoir à Gaza en 2007.

«Si tous les otages israéliens ne sont pas libérés et si le Hamas n'est pas complètement sorti de Gaza, Israël prendra des mesures d'une envergure jamais vue jusqu'à présent», a-t-il menacé dans une vidéo.

Sur les 251 personnes enlevées durant l'attaque du 7 octobre, 58 restent retenues à Gaza dont 34 ont été déclarées mortes par l'armée israélienne.