De la fumée s'élève au-dessus de la bande de Gaza après une frappe israélienne. L'armée israélienne veut y intensifier son offensive. ATS

L'armée israélienne a confirmé le rappel de «dizaines de milliers de réservistes» pour son offensive à Gaza. Elle a annoncé que son objectif est la destruction de «toutes les infrastructures» du Hamas, selon un communiqué.

Keystone-SDA ATS

«Cette semaine, nous rappelons des dizaines de milliers de réservistes afin de renforcer et d'élargir notre opération à Gaza», a déclaré le lieutenant-général Eyal Zamir, chef d'état-major de l'armée, dans un communiqué.

«Nous intensifions la pression dans le but de ramener nos (otages) et de vaincre le Hamas. Nous agirons dans d'autres zones et détruirons toutes (ses) infrastructures, à la surface comme sous terre».