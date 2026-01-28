  1. Clients Privés
Gaza Le Hamas prêt à un «transfert complet» de gouvernance»

ATS

28.1.2026 - 15:47

Le Hamas est prêt à un «transfert complet de la gouvernance» de la bande de Gaza, a déclaré mercredi un porte-parole du mouvement islamiste palestinien. Il a insisté pour une réouverture totale du poste-frontière de Rafah avec l'Egypte, «sans entraves israéliennes».

Le Hamas s'est dit prêt mercredi à un "transfert complet de la gouvernance" de la bande de Gaza (archives).
Le Hamas s'est dit prêt mercredi à un "transfert complet de la gouvernance" de la bande de Gaza (archives).
ATS

Keystone-SDA

28.01.2026, 15:47

«Des protocoles ont été préparés, des dossiers ont été finalisés et des comités sont chargés de l'opération (...) afin que nous ayons un transfert complet de la gouvernance de la bande de Gaza, dans tous les domaines» au Comité national pour l'administration de Gaza mis en place dans le cadre du plan américain pour mettre fin à la guerre, a déclaré Hazem Qassem, porte-parole du Hamas dans le territoire.

Mais pour cela il faut que les membres du Comité puissent se rendre dans la bande de Gaza, a ajouté M. Qassem en appelant à la réouverture complète, dans les deux sens, et «sans entraves israéliennes», du poste-frontière de Rafah entre le sud de la bande de Gaza et l'Egypte.

