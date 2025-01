Genève doit davantage lutter contre le suicide des jeunes. A la quasi-unanimité, le Grand Conseil a adopté vendredi une motion demandant au gouvernement de mettre en place des ateliers de prévention du suicide pour tous les élèves de onzième année, sur le modèle neuchâtelois.

Genève doit davantage lutter contre le suicide des jeunes. Le Grand Conseil a adopté une motion demandant au gouvernement de mettre en place des ateliers de prévention du suicide dans les école (illustration). ATS

Cette motion fait suite à une hausse de la souffrance psychique chez les jeunes et une augmentation des hospitalisations psychiatriques chez les adolescentes voire les jeunes filles, a indiqué la Verte Louise Trottet, rapporteuse de majorité. En cause: les réseaux sociaux, l'isolement dû à la pandémie de Covid-19 ou encore l'éco anxiété liée au changement climatique.

Auteure de la motion, la députée MCG Ana Roch a rappelé que le suicide est la première cause de mortalité chez les jeunes. Amendé en commission, ce texte invite aussi le Conseil d'Etat à renforcer les services de première consultation pour les enfants et les adolescents, à développer les soins psychiatriques et à faire connaître les ressources existantes.

La motion demande également de renforcer l'éducation aux médias, en particulier quant aux risques des médias sociaux et leur influence sur la santé mentale. Dans le même ordre d'idée, il s'agit de promouvoir des comportements en ligne sains.