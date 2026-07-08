La sécheresse qui se prolonge pousse le canton de Genève à interdire totalement les feux en forêt. D'autant plus qu'aucune amélioration n'est entrevue à brève échéance du côté des prévisions météorologiques, a indiqué mercredi le Département du territoire (DT).

La sécheresse qui se prolonge pousse le canton de Genève à interdire totalement les feux en forêt (illustration).

Sur la base de la température, de l'humidité relative, de la vitesse du vent et des dernières précipitations, le niveau de danger est qualifié de «fort». Les feux sont désormais interdits partout dans l'espace forestier ou à moins de dix mètres d'une lisière, y compris sur les emplacements aménagés par les autorités pour cet usage avec des foyers fixes, a précisé le DT.

Le canton recommande par ailleurs de renoncer temporairement à l'organisation de barbecue en campagne et de ne jamais jeter de mégots ou d'allumettes en plein air. Il rappelle qu'il faut immédiatement aviser les pompiers en cas de départ d'incendie.