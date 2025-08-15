Suite aux légères baisses annoncées de températures, le service du médecin cantonal genevois va lever l'alerte canicule à partir de dimanche 18h00. Les communes et les institutions sont invitées à désactiver leurs plans «fortes chaleurs».

A Genève, les plans canicules seront levés dès dimanche à 18h00 (archives). ATS

Keystone-SDA ATS

Les autorités sanitaires rappellent vendredi dans un communiqué que les précautions pour se protéger de la chaleur restent d'actualité pour l'ensemble de la population, quel que soit l'âge. Ce deuxième épisode caniculaire de l'été a commencé le 8 août et aura duré neuf jours consécutifs.

Le réseau de soins a observé une légère hausse des prises en charge liées à la canicule sans pour autant constater de saturation, selon le Départemnt de la santé. La probabilité d'un nouvel épisode caniculaire d'ici la fin de l'été semble faible. Mais par mesure de précaution, une veille sanitaire est maintenue jusqu'au 15 septembre.

