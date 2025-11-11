  1. Clients Privés
  2. Business
  3. Voilà Swisscom
  4. blue News
  1. My Swisscom
  3. myAI
  4. myCloud
  5. TV
  6. Annuaire
FR

Aperçu

L'actu foot
Highlights 

Football en direct

Live-Ticker
S'abonner à blue Sport

Ligues

Super League
Challenge League
Champions League
Bundesliga
Premier League
Serie A
LaLiga
Europa League
Conference League
Ligue 1

Super League

Servette FC
FC Lausanne-Sport
FC Sion

Aperçu

L'actu Ski alpin

Sports d'hiver en direct

Live-Ticker

Résultats et classements FIS

Ski alpin
Ski Alpin classements
Ski de fond
Ski de fond classements
Saut à ski
Saut à ski classements
Combiné

Résultats et classements IBU

Biathlon
Biathlon classements

Aperçu

L'actu hockey

Hockey sur glace en direct

Live-Ticker

Résultats et tableau

National League
Swiss League
NHL

Aperçu

L'actu tennis

Live-Tennis

Live-Ticker

Tournois

ATP
WTA
Tous les tournois du Grand Slam

Résultats

Classement mondial atp
Classement mondial WTA

Aperçu

L'actu F1-Moto

Live Motorsport

Live-Ticker

Courses et classements

Formule 1
Classement des pilotes
Moto GP
Classement des pilotes

Aperçu

Autres Sport

Sport en direct

Live-Ticker

Basketball

NBA
FIBA

Live-Streams & Highlights

SailGP
Meteo
  1. Infos
  2. Suisse
  3. International
  4. Faits divers
  5. Culture
  6. Techno
  7. Sciences & Technique
  8. Economie
  1. 24h d'info
  1. Sport
  2. Live & Résultats
  3. Foot
  4. Highlights
  5. Champions League
  6. Ski alpin
  7. Hockey
  8. Tennis
  9. Autres
  10. Sport TV
  1. Foot
  2. Super League
  3. Challenge League
  4. Champions League
  5. Bundesliga
  6. Premier League
  7. Serie A
  8. LaLiga
  9. Ligue 1
  10. Europa League
  11. Conference League
  1. Entertainment
  2. People
  3. Mode - Santé - Voyage
  4. Actu TV & Ciné
  5. Musique & festivals
  6. blue Zoom
  1. Games
  2. Mots croisés
  3. Sudoku
  4. Plus de jeux
  1. Météo
  1. Vidéos
  1. Chercher
Services Swisscom
  1. Annuaire
  3. Web TV
  4. My Swisscom
Swisscom Apps
  1. Swisscom blue News & E-Mail
  2. Swisscom blue TV
  3. Swisscom blue Cinema
  4. Swisscom myAI
  5. Swisscom myCloud
Langue
  1. Français
  2. Deutsch
  3. Italiano
  4. English

15% de la population concernés Genève lance une campagne de prévention contre le surendettement

ATS

11.11.2025 - 15:17

Genève a lancé mardi une campagne de prévention contre le surendettement, qui cible en particulier les jeunes. Cette initiative menée par le canton, les communes et des associations s'inscrit dans le cadre de la loi sur la prévention et la lutte contre le surendettement adoptée en 2023.

Les impôts et les primes d'assurance maladie restent les principales factures impayées en Suisse (image d'illustration).
Les impôts et les primes d'assurance maladie restent les principales factures impayées en Suisse (image d'illustration).
ATS

Keystone-SDA

11.11.2025, 15:17

«Près de 15% de la population adulte fait l'objet de poursuites: un chiffre qui rappelle l'ampleur du phénomène», a indiqué devant la presse Thierry Apothéloz, président du Conseil d'Etat. Et ces dettes ont des conséquences négatives sur la santé, le logement, l'emploi et la vie de famille, a souligné le chef du Département de la cohésion sociale (DCS).

Selon le DCS, 80% des personnes surendettées ont eu leur première dette avant 25 ans. La campagne invite ainsi à adopter les bons réflexes, repérer les pièges avant qu'il ne soit trop tard et à oser parler de ses difficultés financières. «C'est encore un sujet tabou alors que ça touche tout le monde», déplore Johanna Velletri, directrice de la Fondation genevoise de Désendettement (FgD).

Du soutien

La campagne sera déployée sur les réseaux sociaux, dans les écoles, les transports publics, les centres commerciaux, les locaux cantonaux et communaux ainsi qu'à l'Université de Genève et dans les Hautes écoles. Parmi les slogans retenus: «Mini crédits? Maxi Soucis?», «Les imprévus de la vie, ça a un prix», «Quand la paperasse me dépasse» et «Mon budget je le gère. Sinon ça dégénère».

Un site internet dédié rassemble des conseils pratiques ainsi que des contacts pour du soutien. Caritas Genève et le Centre social protestant (CSP) proposent ainsi un accompagnement gratuit, aident à la gestion du budget et négocient avec les créanciers. La FgD, financée par la Fondation Hans Wilsdorf, accorde des prêts sans intérêts, parfois complétés par des dons.

Le surendettement s'installe souvent après des accidents de vie, comme une perte d'emploi, une maladie, un divorce ou un accident. Mais «82% des ménages genevois qui consultent un service de désendettement gagnent moins de 6000 francs par mois. Les causes du surendettement sont aussi structurelles», a précisé Sophie Buchs, directrice de Caritas Genève.

Crédit à la consommation

A noter aussi que les impôts et les primes d'assurance-maladie sont les principales factures impayées en Suisse. S'y ajoutent les petits crédits à la consommation. La campagne a ainsi été lancée dans le cadre des Automnales, une manière d'être en contact direct avec la population, mais aussi «de se questionner sur notre rapport à la consommation», a souligné Thierry Apothéloz.

Genève a été le deuxième canton, après Neuchâtel, à se doter d'une loi sur la prévention et la lutte contre le surettement. Une plateforme cantonale a été mise en place en août 2024 et un plan global de lutte doit être adopté en 2026. Au niveau fédéral, une révision de la loi sur la poursuite pour dettes et faillites visant à créer une nouvelle procédure d'assainissement pour lutter contre le surendettement est en discussion.

plus-geneve.ch

Les plus lus

«Vous pensez que les Français valent mieux, vraiment ?» - Trump se déchaîne
«Vladimir Poutine n’a pas les moyens de ses ambitions»
WhatsApp prépare une petite révolution du chat – ce que tu dois savoir
Lourde amende pour Taulant Xhaka : au mieux 15'000 francs, au pire 75'000 !
Un obus de la Première Guerre mondiale repêché aux Bains des Pâquis